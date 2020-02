Homeland saison 8 : Dernière mission périlleuse pour Carrie (spoilers)

Retour sur le premier épisode de la saison 8 de Homeland qui semble revenir à ses racines pour sa dernière saison. Spoilers.

Presque deux ans après la fin de la saison 7, Homeland est enfin de retour pour sa huitième et dernière saison. La dernière fois que nous avons vu Carrie Mathison (Claire Danes), elle a été capturée par les russes et a complètement perdu la tête. La série reprend quelque temps après que Carrie soit rentrée mais sa mémoire lui fait défaut. Elle ne se souvient pas de tout ce qui s’est passé durant les 213 jours de sa détention au goulag. Elle récupère dans un centre hospitalier et est traitée pour son syndrome post-traumatique.

Cette saison 8 ne perd pas trop de temps sur la remise sur pied de Carrie et plonge immédiatement dans une crise au Moyen-Orient. Les négociations entre les Talibans et le gouvernement Pakistanais arrivent à un point de non-retour et Saul Barenson (Mandy Patinkin), désormais conseiller de la sécurité nationale du nouveau président Ralph Warner, n’a pas d’autre choix que de faire appel à sa vieille amie Carrie pour se rendre sur place dans une mission périlleuse. Saul la sort de l’établissement parce qu’elle est apparemment l’une des seules qui peut comprendre ce qui se passe sur place. Elle par donc pour Kaboul.

Ailleurs, Max se trouve en Afghanistan pour aider à restaurer le matériel pour espionner les Talibans. Ce pauvre Max se retrouve ainsi au milieu de balles qui fusent alors qu’il est juste le « type de l’informatique ». Cependant, il accomplit sa tâche et réussit à remettre la surveillance en marche. Espérons qu’il ne lui arrive rien de mal et qu’il revienne en entier.

Un retour aux sources ?

Ce premier épisode est parfait pour revenir dans l’univers de la série après deux ans de pause. Et il semble indiquer que Homeland revienne à ses racines de thriller d’espionnage. Vous vous souvenez quand la série a démarré et qu’elle suivait le retour d’un soldat soupçonné de trahison ? Quand on ne savait pas si on pouvait faire confiance à Nicholas Brody (Daman Lewis) après son retour ? Et bien cette nouvelle saison emprunte au début de la série et cette fois-ci, c’est la loyauté de Carrie qui est remise en question. Est-elle un agent double pour les russes ?

La CIA ne sait pas si Carrie a été compromise ou non, elle-même ne le sait pas parce qu’elle est encore instable et n’a pas retrouvé tous ses souvenirs. Il est possible qu’elle ait donné des informations cruciales aux Russes pendant ses 7 mois de détention. A-t-elle compromis des agents ou des informateurs ? C’est l’une des questions qu’on se pose dans ce premier épisode de saison 8. Il semble ainsi que la série utilise l’instabilité mentale de Carrie comme un avantage pour l’ennemi. C’est cruel, mais c’est aussi intéressant du point de vu scénaristique.

On retrouve ainsi une Carrie qui est à nouveau mise face à sa maladie en plus de son traumatisme. Elle ne sait pas ce qu’elle a pu dire à ses détenteurs et elle a peut-être grillé un informateur sans le savoir. Elle a échoué au polygraphe (autrement appelé détecteur de mensonges) ce qui indique qu’elle a peut-être dévoilé des informations. Elle ne se souvient plus de rien après que ses médicaments aient cessé de faire effet. C’est une période de 180 jours où elle aurait pu dire n’importe quoi à n’importe qui. Un de ses contacts est mort et la veuve de ce dernier tient Carrie pour responsable.

Carrie face à un fantôme

A la fin de l’épisode, Carrie à l’impression de voir un fantôme du passé : Yevgeny. Alors qu’elle se rend à un débrief, elle le voit sortir du bureau. Elle commence à perdre tous ses moyens et se souvient que c’est cette personne qui l’a menée à sa torture. Que fait-il là ? Sa présence la déstabilise complètement. Clairement, elle a encore beaucoup de travail à faire sur elle, on se demande si repartir en mission est la bonne chose pour elle.

Si la série semble en effet revenir aux missions sur le terrain au Moyen-Orient et au Pakinstan, elle va aussi devoir offrir une conclusion pour Carrie Mathison. Est-ce que cette dernière saison offrira une véritable rédemption à son personnage principal ? Trouvera-t-elle enfin la paix après toutes les horreurs qu’elle a traversé durant ses années ? Retrouvera-t-elle sa fille ? Pour le moment, on ne sait pas exactement ce que la série a en réserve pour Carrie mais on espère vraiment que pour sa santé mentale, elle prenne sa retraite et trouve enfin la paix intérieure.

On attend aussi de voir si Carrie est vraiment un agent double. Il est difficile de croire qu’elle ait pu tourner le dos à son gouvernement mais le doute est présent. Après tout, la série a commencé avec Carrie qui n’était pas certaine de pouvoir faire confiance l’homme qu’elle aimait. Aujourd’hui, elle n’est même pas sûre de pouvoir se faire elle-même confiance, c’est assez tragique mais c’est aussi poétique.

Homeland, c’est disponible le lundi sur MyCanal et c’est à voir sur Canal+Séries à 22 heures.

Crédit ©Showtime