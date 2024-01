Star Wars : Nouveau film The Mandalorian & Grogu par Jon Favreau

L’univers Star Wars annonce le nouveau film The Mandalorian & Grogu, réalisé par le co-créateur de la série Jon Favreau.

The Mandalorian et Grogu se dirigent vers le grand écran. Jon Favreau va réaliser un nouveau film Star Wars, intitulé The Mandalorian & Grogu. Il entrera en production plus tard cette année.

Favreau a co-créé la série Disney+ The Mandalorian avec Dave Filoni, qui suit un chasseur de primes portant un casque (joué par Pedro Pascal) en fuite pour protéger un jeune et adorable extraterrestre nommé Grogu, mieux connu des fans sous le nom de Baby Yoda.

On ne sait pas exactement où le prochain film s’insérera dans la chronologie de la série d’action réelle, qui a été diffusée pendant trois saisons et est actuellement en développement pour la quatrième.

« J’ai adoré raconter des histoires se déroulant dans le monde riche créé par George Lucas », a déclaré Favreau dans un communiqué. « La perspective d’amener le Mandalorian et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante. »

The Mandalorian & Grogu est le premier film Star Wars en préparation active depuis « Star Wars : L’Ascension de Skywalker » de 2019, qui a rapporté 1 milliard de dollars dans le monde et a servi de grande conclusion aux neuf films originaux -saga des chapitres.

De nouveaux volets de la série space opera, de la réalisatrice Patty Jenkins et du producteur de « Marvel » Kevin Feige, ont été annoncés mais n’ont jamais abouti. Depuis, Star Wars a lancé deux autres séries télévisées en direct dans l’univers du Mandalorian : Le Livre de Boba Fett et Ahsoka, ainsi que le prochain Skeleton Crew.

The Mandalorian & Grogu rejoint la liste des prochains longs métrages de Lucasfilm en développement y compris des films séparés Star Wars réalisés par Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold et Dave Filoni. Taika Waititi est aussi attaché à un film.

Bien que le calendrier de sortie de Disney change constamment, un film sans titre Star Wars est prévu pour le 22 mai 2026. Un film distinct se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine est prévu pour le 18 décembre 2026, tandis qu’un troisième Star Wars sortira le 17 décembre 2027. Disney n’a clarifié les détails d’aucun de ces films.

Source : Variety / Crédit ©Disney+