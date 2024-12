Reacher saison 3 : Alan Ritchson face un type deux fois sa taille (teaser)

Alan Ritchson se fait malmener par un gars deux fois plus grand que lui dans le trailer de la saison 3 de Reacher.

Jack Reacher a trouvé plus impressionnant que lui. Dans la nouvelle bande-annonce pleine d’action de la saison 3 de Reacher, le héros titulaire d’Alan Ritchson affronte un adversaire qui le domine – et ce n’est pas une mince affaire étant donné que Reacher est un mec vraiment costaud.

Dans les livres de Lee Child sur lesquels est basée la série Prime Video, Reacher mesure presque de 2 mètres et pèse environ 113 kilos. Dans la saison 3, cependant, il affrontera Paulie, un méchant joué par l’haltérophile Olivier Ritchers, qui mesure 2 mètres 18, pèse 155 kilos et est surnommé « Le géant hollandais ».

« Il fait deux fois ma taille », dit Reacher dans la bande-annonce. Cela promet ainsi un adversaire colossale pour celui qui est d’ordinaire le plus grand de la pièce. Son amie de confiance et collègue Neagley (Maria Sten, reprenant son rôle des saisons 1 et 2) a la réponse parfaite : « La première fois que j’ai vu un gars deux fois plus grand que toi, c’était sur le mont Rushmore. »

La première rencontre de Reacher avec Paulie ne se déroule pas aussi bien, car le méchant ignore un coup de poing dans le ventre, puis donne un coup de poing à la tête de Reacher, le mettant d’un seul coup à terre. Mais la bande-annonce laisse également entrevoir une revanche, ainsi que des fusillades, des explosions, des poursuites en véhicule et encore des coups de poing.

Basée sur le septième tome de la série des romans de Lee Child, la saison 3 suivra Reacher alors qu’il « se précipite dans le cœur sombre d’une vaste entreprise criminelle en essayant de sauver un informateur infiltré de la DEA dont le temps presse », selon le synopsis . En cours de route, il est obligé d’affronter « des affaires inachevées de son propre passé ».

Les nouveaux partenaires de Ritchson incluent Anthony Michael Hall (The Dead Zone), ainsi que Johnny Berchtold, Sonya Cassidy, Robert Montesinos, Olivier Richters, Daniel David Stewart et Brian Tee.

La saison 3 de Reacher sera diffusée à partir du 20 février avec trois épisodes, puis à raison d’un épisode chaque jeudi jusqu’au 27 mars. La série a déjà été renouvelée pour une quatrième saison qui devrait être filmée l’année prochaine.

Reacher saison 3 – Teaser