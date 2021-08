Box Office US : Débuts timides pour The Suicide Squad en pleine pandémie

The Suicide Squad fait un score en dessous des attentes au box office américain.

The Suicide Squad de Warner Bros. est sorti ce week-end sur 4002 écrans aux Etats-Unis et a récolté environ 26,5 millions de dollars au box-office nord-américain. Ce chiffre est inférieur aux attentes de l’industrie qui prévoyait que le film rapporterait au moins 30 millions de dollars en tenant compte de la pandémie. Selon le studio, le film qui est désormais sorti sur 70 territoires dans le monde a rapporté 72,2 millions de dollars au total.

Alors est-ce un flop complet ? Pas exactement parce que nous sommes en pleine pandémie et avec les inquiétudes du variant Delta ui fait de plus en plus de dégâts, les spectateurs ont préféré rester chez eux pour regarder le film sur HBO Max, d’autant qu’il est disponible sans frais supplémentaires pour les abonné.e.s de la plateforme. C’est donc un résultat décevant mais pas complètement étonnant même si les spécialistes s’attendaient à un résultat un peu plus élevé. Le fait de sortir le film en même temps en streaming est un risque et cela a clairement un effet sur le box office.

The Suicide Squad sert en quelque sorte de reprise du film de Warner Bros. Suicide Squad (2016), sur un groupe de super-méchants en mission mortelle. Le film voit les retours de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Joel Kinnaman dans le rôle du colonel Rick Flag et Viola Davis dans celui de l’impitoyable Amanda Waller, mais les stars originales Will Smith et Jared Leto ne sont pas revenues pour la nouvelle version de l’adaptation de DC Comics. Une nouvelle version qui a pourtant eu une bien meilleure réception que la première.

Jungle Cruise et Old

On notera qu’en deuxième place au box-office, Jungle Cruise de Disney a chuté de 55% lors de son deuxième week-end avec des ventes de billets totalisant 15,7 millions de dollars provenant de 4 310 écrans. Le film familial, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, a rapporté 65 millions de dollars en Amérique du Nord et 121 millions de dollars dans le monde.

Le film est aussi disponible sur Disney+ (pour un prix supplémentaire de 30$) mais le studio n’a pas fourni de mise à jour sur les ventes. On sait seulement qu’il a généré 30 millions de dollars lors de son premier week-end sur la plate-forme de streaming.

Pour finir, le thriller psychologique d’Universal, Old, est à la troisième place avec 4,1 millions de dollars provenant de 3 138 salles. Après trois semaines sur grand écran, le film de M. Night Shyamalan a empoché 38,5 millions de dollars en Amérique du Nord. Au box-office international, il a amassé 26 millions de dollars supplémentaires, propulsant son total mondial à 65 millions de dollars. Ce n’est pas un mauvais résultat puisque Old a coûté 18 millions de dollars à produire et contrairement à The Suicide Squad et Jungle Cruise, le dernier casse-tête de Shyamalan n’est disponible qu’en salle.

