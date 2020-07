Wonder Woman 1984 : La réalisatrice explique les Jeux Olympiques des Amazones (image)

La réalisatrice Patty Jenkins explique pourquoi les Amazones ont leurs propres Jeux Olympiques dans Wonder Woman 1984.

Le film Wonder Woman 1984 fera un retour sur la fameuse île Themyscira et les spectateurs assisteront à un tournoi façon Jeux Olympiques. La réalisatrice Patty Jenkins explique que ce tournoi est en hommage au premier film.

« Ce que j’aime dans les Jeux olympiques des Amazones, c’est tout ce que nous avons vraiment pu célébrer dans le premier film. Voici ces personnes incroyablement puissantes et capables, mais différentes dans leur façon d’aborder les choses, » dit-elle à Empire Magazine.

Elle ajoute : « Si vous vous entraînez depuis des centaines d’années à cause d’une invasion imminente, vous allez constamment travailler sur tous ces ensembles de compétences. Donc, pour moi, chaque année, elles auraient ces Jeux olympiques pour voir qui est la meilleure sur les chevaux ou qui nage le plus rapidement, et voir de nouvelles capacités que les gens ont découvert. »

Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Rendez-vous en salle le 30 septembre prochain pour Wonder Woman 1984.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros