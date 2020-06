The Batman : Un nouveau Joker pour la nouvelle trilogie ?

Une rumeur annonce qu’un nouveau Joker pourrait être introduit dans la trilogie Batman planifiée par Matt Reeves.

Il semble que les fans de DC vont découvrir un autre nouveau Joker dans un avenir pas trop lointain. Matt Reeves aurait en effet dans l’idée d’introduire un nouveau Joker dans l’univers Batman qu’il est en train de construire pour faire face au Bruce Wayne de Robert Pattinson.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur mais si elle est avérée, cela confirme encore plus que ce nouveau film se passe vraiment dans son propre univers, dans une nouvelle version déconnectée du DCEU établie avec Batman v Superman. Cela confirme aussi que Matt Reeves a bien l‘intention de créer une trilogie et pas juste un one-shot.

On sait que Robert Pattinson a signé pour plusieurs films au cas où le premier est un succès. Evidemment, pour le moment, rien n’est certain. Le Joker ne devrait pas être présent dans le film en préparation -dont le tournage a été interrompu à cause de Covid-19 – mais il serait introduit dans les autres volets.

Ne vous attendez donc pas à voir Joaquin Phoenix ou Jared Leto débarqué dans le film avec leur version respective du Joker. Un nouvel acteur sera casté pour le rôle mais pour l’instant, les auditions n’ont pas commencé.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Movieweb et The Direct / Crédit ©Warner Bros