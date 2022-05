Doctor Strange 2 : La méconnaissance de WandaVision de Sam Raimi a heurté Wanda

L’ignorance de Sam Raimi sur WandaVision a fait du mal au personnage de Wanda Maximoff dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Spoilers.

Après la série WandaVision qui a été salué par les fans et les critiques, Elizabeth Olsen a repris son rôle de Wanda Maximoff/Scarlet Witch aux côtés de Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La série a permis d’analyser Wanda de manière plus profonde et d’explorer encore plus ses pouvoirs dans Doctor Strange 2, surtout après avoir pleinement réalisé son personnage de Scarlet Witch et avoir une idée de ce que c’était que d’avoir une famille dans sa série solo.

D’après les bandes-annonces de Doctor Strange 2, qui dévoilaient même la présence de Tommy et Billy Maximoff, les liens avec WandaVision étaient évidents dès le départ. Cependant, il y aurait peut-être pu y avoir une exploration encore plus profonde si le réalisateur Sam Raimi avait prêté plus d’attention à cette histoire précédente racontée dans la série.

En effet, Sam Raimi a avoué dans une interview Rolling Stone qu’il n’avait pas vu WandaVision et que cela avait sans doute affecté son travail sur le film. Il a noté que durant le processus d’écriture de Doctor Strange 2, il a appris qu’il devrait suivre certains points de l’intrigue de WandaVision, et il n’a jamais vu toute la série pendant le développement de ce film :

« Je ne sais pas vraiment quel était le programme de WandaVision ni comment il a changé. Je sais juste qu’à mi-chemin, ou peut-être aux trois quarts de notre processus d’écriture, j’avais entendu parler pour la première fois de cette série qu’ils faisaient et que nous devions donc la suivre. Par conséquent, nous devions vraiment étudier ce que WandaVision faisait, afin que nous puissions avoir une bonne ligne directrice et une dynamique de croissance des personnages. Je n’ai même jamais vu tout WandaVision ; j’ai juste vu des moments clés de certains épisodes qui, on m’a dit, auraient un impact direct sur notre scénario. »

Sans trop entrer dans les détails du film, Wanda a été transformée en méchante totale alors que la fin de WandaVision montrait qu’une rédemption était encore possible pour elle. À la fin de la série, Wanda avait plongé dans le Darkhold afin de retrouver ses fils, mais rien n’indiquait qu’elle était disposée à tout détruire sur son passage pour arriver à ses fins.

Raimi n’a pas révélé quelles parties de WandaVision il connaissait, mais les qualités rédemptrices de Wanda semblent être perdues alors qu’elle devient une méchante à part entière prête à détruire tout et n’importe qui sur son chemin. WandaVision semblait clairement indiquer que Wanda voulait être à l’écart de tout le monde, surtout après avoir créé sa famille avec Vision. La voir déchaîner l’enfer sur Strange et America Chavez l’a poussée bien au-delà de ces objectifs dans la méchanceté égoïste.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness aurait pu bénéficier un peu plus de la Wanda de WandaVision ce qui aurait rendu son histoire un peu plus riche.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement dans les salles.

Source : Rolling Stone / Crédit ©Marvel