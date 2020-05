Marvel Studios / Disney : Un projet Nova en préparation ?

Un projet Nova serait en préparation chez Marvel Studios et Disney.

Après tous les retards engendrés par le coronavirus, il est difficile de dire quand la production des différents films et séries Marvel reprendra. Ce qu’on sait, c’est que lancement de la phase 4 est repoussé au mois de novembre 2020 avec la sortie de Black Widow. Cette phase 4 sera chargée puisqu’elle est composée d’au moins 6 films et 8 séries.

Si les studios on de quoi faire pour les deux ou trois ans à venir, ils pensent déjà à ce qu’ils feront après et selon The Iluminerdi, un projet sur Nova est en préparation pour le futur, possiblement pour la phase 5. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’un film ou d’une série solo ou s’il sera introduit dans un projet déjà existant.

Ce n’est pas la première fois qu’on parle d’un projet Nova, mais pour le moment, c’est encore au stade de la rumeur. Aucun talent n’est attaché au projet que ce soit devant ou derrière la caméra.

Nova est un personnage que les fans espèrent voir dans le MCU depuis que la franchise est devenue cosmique avec Les Gardiens de la Galaxie. Depuis qu’ils sont entrés en jeu il y a six ans, les fans ont fait entendre leur voix en voulant que Nova rejoigne le combat.

Nova Corps était une partie importante du premier film des Gardiens de la Galaxie, l’arrivée de Richard Rider à un moment donné de la franchise a donc du sens. Il sera intéressant de voir exactement comment ils l’intègrent dans le MCU, en tenant compte de la destruction de Xandar dans Avengers: Infinity War, mais ses compétences et ses pouvoirs seront sans aucun doute utiles à l’avenir.

Les superpuissances de Nova incluent le vol, la force surhumaine, la vitesse et la durabilité. Il est également connu dans les bandes dessinées pour posséder la Xandarian Worldmine, ce qui lui permet un contrôle presque illimité de la Nova Force et lui accorde une projection et une absorption d’énergie.

On garde en tête que ce n’est qu’une rumeur, Disney et Marvel Studios n’ont rien confirmé pour l’instant.

Source : The Illuminerdi / Crédit ©Marvel