Pourquoi Twin Peaks est-elle si culte ?

Le Cerveau, à l’occasion des 30 ans de Twin Peaks, a décidé de revenir sur ce qui a pu créer l’engouement et le culte Twin Peaks, de sa première diffusion à son impact sur les spectateurs et la Télévision.

Elle est mythique et elle a marqué la télévision. Twin Peaks est une série hors normes, qui a fait un retour fracassant en 2017, 25 ans après sa diffusion.

En ces temps de remake et revivals à foison, revisites de cultes d’antan et autres réadaptations, et autres reboots, Twin peaks est un véritable trésor de la télévision. Un trésors marqué par des personnages qui ont laissé leur nom dans la pop-culture, ou des punchlines avec la question mythique : « Mais qui a tué Laura Palmer ? ».

Alors que la série fête aujourd’hui ses 30 ans, le Cerveau a envie de revenir sur la série, et les raisons pour lesquelles elle est restée dans les mémoires, et qui font d’elle un culte inégalé encore aujourd’hui. Un culte intarissable, que tout sériephile se doit d’avoir au moins regardé une fois dans sa vie.

Si le co-créateur de la série, David Lynch n’aime pas le mot culte, le Cerveau, lui n’hésitera pas à dire que Twin Peaks est un véritable moment dans l’histoire de la Télévision. Un programme en série qui marque le début d’une nouvelle ère télévisuelle Outre-Atlantique, et même en France, dopé par un élan créatif très inspiré par l’œuvre de Mark Frost et David Lynch. Twin Peaks est une grande série. Period (comme dirait un certain porte-parole américain) !

Le culte Twin Peaks : The Origins

Mais pourquoi ? Pourquoi doit-on encenser une série comme Twin Peaks, notamment aujourd’hui, en ce temps que beaucoup surnomment « l’Age d’Or de la Télévision » (cela dit, cela fait 20 ans que la télévision se tape ce même âge d’or, le Cerveau dit ça mais dit rien) ? Un âge d’or marqué par une multiplicité sans pareille concernant les méthodes de diffusion de ces programmes, que ce soit sur les écrans classiques, ou ceux de l’internet, avec ses multiples plateformes de streaming et VOD.

Après la diffusion de la 3ème saison, de la célèbre et désormais mythique Twin Peaks, revenons sur sur ce qui a fait le succès et créé les émules autour de cette série si particulière. Armez-vous d’un bon café et d’une part de tarte à la cerise, et revenons sur les raisons d’un tel engouement pour une série dont la première diffusion date d’il y a plus de deux décennies.