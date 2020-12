Hartley Cœur à Vif : Reboot de la série culte australienne sur Netflix

Netflix annonce le reboot de la série culte australienne des années 90 Hartley Cœur à Vif.

Une série culte est sur le point de revenir. Hartley Cœur à Vif (Heartbreak High), série qui fut très populaire dans les années 90, va avoir droit à son reboot. Netflix annonce une nouvelle version pour un public plus moderne.

Netflix a donné le feu vert à de nouveaux épisodes de la série qui a fait kiffer tout une génération de jeune dans les années 90. Les nouveaux épisodes seront disponibles courant 2022 sur la plateforme.

« Le nouveau Heartbreak High permettra aux jeunes australiens d’aujourd’hui de se sentir vus – de présenter leurs histoires, leurs sens de l’humour et leur esthétique au monde, et de rappeler à tout le monde qu’ils sont beaucoup, beaucoup plus cool que nous », a-t-elle ajouté. « C’est aussi pour les enfants des années 90, les fans de la série originale qui se souviennent de ce que c’est de se sentir compris par une série télé. »

Fremantle coproduira la nouvelle série avec la société de production néerlandaise NewBe. Chris Oliver-Taylor et Carly Heaton produisent pour Fremantle, tandis que le fondateur et PDG de NewBe, Jeroen Koopman, produit également.

Pour rappel, la première version du teen drama, diffusée de 1994 à 1999 (la série est arrivée en France en 1995), suivait le quotidien de lycéens vivant à Sidney. Au fil des années, le casting a changé avec de nouveaux lycéens qui prenaient le relais quand les anciens quittaient l’école. La série était considérée comme la réponse australienne bien plus cool de Beverly Hills à l’époque, avec de vrais problèmes abordés.

Netflix a commandé huit épisodes du reboot mais aucun casting n’a pour le moment été annoncé. On ne sait pas si certains des acteurs originaux reviendront.

Hartley Cœur à Vif a aidé aux carrières d’acteurs comme Simon Baker (The Mentalist), Callan Mulvey (Captain America le Soldat de l’Hiver), Alex Dimitriades (La Gifle, Underbelly) ou encore Dominic Purcell (Prison Break, Legends of Tomorrow).

Source ; Deadline / Crédit ©Gannon Production