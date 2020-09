Seigneur des Anneaux : Hugo Weaving ne reviendra pas en Elrond dans la série 

C’est officiel, Hugo Weaving ne reprendra pas son rôle d’Elrond dans le Seigneur des Anneaux, la série d’Amazon Prime Video

C’est l’une des adaptations les plus attendues d’Amazon Prime Video : la série Seigneur des Anneaux, actuellement en tournage. Si l’on ne sait pas grand choses sur cette dernière au delà de son casting, les spéculations vont bon train sur le retour des visages iconiques qui ont marqué la trilogie culte.

Jusqu’ici personne du cast originel des films de Peter Jackson n’a confirmé, ni discuté de sa participation éventuelle à la série d’Amazon. Sachant que le réalisateur n’est pas impliqué dans le projet, il était assez logique que certains vétérans ne soient pas de la partie.

Hugo Weaving a lui aussi annoncé qu’il ne participerait pas à cette nouvelle itération de la franchise du Seigneur des Anneaux. Alors qu’on a pu le revoir dans la trilogie du Hobbit dans son rôle iconique d’Elrond, Weaving a confirmé lord d’un interview avec le magazine Variety qu’il n’était absolument pas possible pour lui de rejoindre le projet.

« Non, pas du tout. Pour Matrix, cela aurait pu être possible. Mais pour le Seigneur des Anneaux, non, jamais – je ne suis pas intéressé du tout. J’adore aller en Nouvelle Zélande avec toutes ces personnes formidables, c’était comme rejoindre une partie de sa famille, mais pour être complètement honnête, je pense qu’on en a tous un peu assez. » a déclaré ce dernier.

Bien qu’Elrond soit l’un des rares personnages qui aurait pu rejoindre la nouvelle version en série du monde du Seigneur des Anneaux – puisque l’elfe est très ancien et même participé à la défaite de Sauron lors de la grande bataille contre ce dernier – il est désormais très clair que la série se dissociera complètement du matériel imaginé par Peter Jackson.

Pourtant Le Seigneur des Anneaux, la série se focalisera sur la montée du pouvoir de Sauron, des millénaires avant l’intrigue que nous connaissons tous. Cependant, on sait que la série aura une version jeune de Galadriel, donc il est fort probable que le personnage de Hugo Weaving soit bien présent dans la série, mais dans des traits plus jeunes.

Pour le savoir, il faudra attendre. Le tournage, qui avait été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement strictes en Nouvelle-Zélande a repris depuis quelques semaines.

Le Seigneur des Anneaux la série n’a pas de date de diffusion arrêtée pour le moment.

crédit photos : ©Warner / New Line