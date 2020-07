The Boys saison 2 : Le showrunner annonce un court métrage sur Billy Butcher

La saison 2 de The Boys sera accompagnée d’un court métrage sur Billy Butcher.

Les fans de The Boys auront droit à un petit bonus avec la saison 2. En effet, le showrunner Eric Kripke a révélé dans une interview avec Collider qu’un court métrage centré sur Billy Butcher (Karl Urban) sortira cette année.

Ce court-métrage accompagnera la diffusion de la saison 2. Kripke explique que ce court sortira « au milieu de la diffusion » de la deuxième saison. Il permettra également au public de savoir ce qui se passe avec le personnage hors écran.

A la fin de la saison 1, Billy découvre que sa femme est encore vivante et qu’elle vit quelque part en secret où elle élève le fils super-humain conçu quand Le Protecteur l’a violée.

« Alors que la saison 2 commence, Butcher a disparu puis il apparaît », explique Kripke. « Dans l’épisode 2, nous avons tourné à l’origine quelque chose qui révélait où il était allé et quelles étaient ses expériences. Mais finalement, cela n’a pas réussi à s’intégrer aussi bien dans l’épisode, car ça rendait l’histoire de Butcher beaucoup moins mystérieuse et intrigante, et ça ralentissait le rythme. »

Tout ce matériel coupé de la série sera compilé et publié sous la forme d’un court métrage appelé Butcher. Pour Kripke c’est « une pièce complémentaire » qu’il faudra le voir car« Il y a des références dans la série qui n’auront de sens que si vous voyez cette chose », dit-il.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys seront diffusés sur Amazon Prime Video le 4 septembre. De là, de nouveaux épisodes seront disponibles tous les vendredis jusqu’au 9 octobre.

Source : Collider / Crédit ©Amazon