Bullet Train : Bande-annonce du film avec Brad Pitt et Sandra Bullock

Nouvelle bande-annonce pour le film Bullet Train avec Brad Pitt et Sandra Bullock, par le réalisateur de Deadpool 2.

Après Le Secret de la Cité Perdue sorti récemment, Brad Pitt et Sandra Bullock sont de nouveau réunis à l’écran dans Bullet Train. Et cette fois-ci, au lieu de courir à travers la jungle, ils font face à une horde d’assassins dans un train qui fonce à toute vitesse.

Dans Bullet Train, Brad Pitt est Coccinelle, un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement… Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

La bande-annonce pleine d’action révèle que Bullock joue Maria Beetle, la personne qui envoie Coccinelle en mission.

Le film est basé sur le best-seller Maria Beetle de l’auteur japonais Kōtarō Isaka.

Joey King Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio, Zazie Beetz, Logan Lerman et Karen Fukuhara sont aussi au casting du film réalisé par David Leitch.

Le film sort en salles le 3 aout.

Bullet Train : Bande-annonce VF

Bullet Train : Bande-annonce VOST