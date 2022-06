Black Adam : Bande-annonce pour le film DC avec Dwayne Johnson

Warner Bros dévoile la première bande-annonce ainsi qu’une affiche pour le film DC Black Adam avec Dwayne Johnson.

Après des petits aperçus ça et là, Warner Bros et DC dévoilent enfin une première vraie bande-annonce pour le film Black Adam avec Dwayne Johnson. Le projet, en développement depuis près de 10 ans est enfin là et les premières images révèlent Johnson dans le rôle de l’anti-héros qui n’hésite pas à tuer pour arriver à ses fins.

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux – et avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam (Dwayne Johnson) est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne…

Johnson donne la réplique à Aldis Hodge (City on a Hill, One Night In Miami) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (À Tous Les Garçons Pour Toujours et à Jamais) dans celui d’Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (Le Crime De L’orient Express, La Momie) dans celui d’Ishmael, Quintessa Swindell (Trinkets) dans celui de Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things) dans celui d’Amon, et Pierce Brosnan (les sagas Mamma Mia ! et James Bond) dans celui du Dr. Fate.

Collet-Serra signe la mise en scène sur un scénario d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani, et une histoire originale d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani.

Black Adam sort le 19 octobre 2022.

Black Adam – Bande-annonce VF

Black Adam – Bande-annonce VOST