Michael Jackson : Biopic en développement chez Lionsgate

Un film sur Michael Jackson est actuellement en développement chez Lionsgate, écrit par John Logan.

Le prochain biopic de Michael Jackson, simplement appelé Michael, vient de faire un grand pas en avant. Deadline rapporte que le film, qui plonge dans l’histoire du musicien de renommée mondiale connu sous le nom de King of Pop, a vu ses droits de distribution mondiaux repris par Lionsgate.

Michael est écrit par l’écrivain nominé aux Oscars John Logan, dont les autres crédits de film incluent Gladiator, Sweeney Todd Le Diabolique Barbier de Fleet Street, Skyfall et Spectre. Le producteur de Bohemian Rhapsody et The Departed, Graham King, produit le long métrage avec John Branca et John McClain, les co-exécuteurs testamentaires de la succession de Michael Jackson. King et Logan ont déjà travaillé ensemble sur The Aviator.

Le biopic de Michael Jackson est décrit comme une représentation détaillée d' »un homme compliqué » qui est toujours considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs interprètes de tous les temps. Ses controverses que le chanteur a vécues hors scène sont également bien documentées et il semble que cela sera également exploré dans Michael. Le film « donnera vie aux performances les plus emblématiques de Jackson car il donne un aperçu éclairé du processus artistique et de la vie personnelle de l’artiste ».

«Je suis très heureux que Lionsgate fasse partie de ce film épique et ravi de travailler avec Graham, qui a fait ses preuves en racontant des histoires de vie emblématiques, de Bohemian Rhapsody à Ali; lorsqu’ils sont combinés avec John, nous ne pourrions pas être entre des mains plus extraordinaires », déclare Joe Drake, président du Lionsgate Motion Picture Group.

La famille du chanteur semble être à bord du projet avec sa mère, Katherine Jackson qui a déclaré : « Depuis que Michael était petit, en tant que membre des Jackson 5, il aimait la magie du cinéma. En tant que famille, nous sommes honorés que l’histoire de notre vie prenne vie sur grand écran. »

Jackson est l’un des artistes qui a vendu le plus de tous les temps, avec des ventes estimées à 400 millions de disques dans le monde. Il compte 13 singles n°1 au Billboard Hot 100, plus que tout autre artiste masculin de l’ère Hot 100, et a été le premier artiste à avoir un single parmi les 10 meilleurs sur ce classement au cours de cinq décennies différentes.

Ses honneurs incluent 15 victoires aux Grammy, 6 Brit Awards, un Golden Globe et 39 records du monde Guinness, dont celui de l’artiste le plus accompli de tous les temps. Ses intronisations incluent le Rock and Roll Hall of Fame (deux fois), le Vocal Group Hall of Fame, le Songwriters Hall of Fame, le Dance Hall of Fame (le seul artiste d’enregistrement à être intronisé) et le Rhythm and Blues Music Hall of Fame.

Lionsgate n’a pas encore fixé de date de sortie pour Michael. Nous attendons également de savoir qui pourrait finir par incarner le roi de la pop dans le prochain biopic.

Source : Deadline / Crédit ©DR