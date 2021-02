Falcon et le Soldat de l’Hiver : Sam utilise le bouclier de Captain America (Trailer Super Bowl)

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Falcon et le Soldat de l’Hiver dévoilée durant le Super Bowl.

Hier soir, durant le Super Bowl, Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce pleine d’action pour la série Falcon et le Soldat de l’Hiver qui arrivera sur la plateforme Disney+ le mois prochain. On découvre ainsi Bucky Barnes et Sam Wilson s’associer pour vaincre Baron Zemo qui veut se débarrasser des super-héros.

Bien évidemment, les deux héros se chamaillent comme un vieux couple et ils voient même une conseillère pour régler leurs problèmes. Ils sont coincés l’un avec l’autre, ils vont devoir faire avec, mais on adore les voir se prendre la tête. Leur relation tumultueuse sera clairement la note d’humour dans cette série qui s’annonce intense en action.

Emily VanCamp est de retour dans le rôle Sharon Carter et Wyatt Russell fait ses débuts en tant que John Walker, qui dans les comics, est le choix du gouvernement pour succéder à Steve Rogers en tant que Captain America, même si, comme nous l’avons vu dans Avengers Endgame, Sam était le choix de Steve pour porter le bouclier. On le voit même s’en servir dans la bande-annonce, mais l’héritage de l’arme emblématique de Cap est cependant compliqué.

En plus de cette bande-annonce, une affiche a été dévoilée.

Kari Skogland a réalisé les six épisodes de Falcon et le Soldat de l’Hiver, tandis que Malcolm Spellman est à l’écriture.

La série démarre le 19 mars sur Disney +.

Falcon et le Soldat de l’Hiver – Bande-annonce VF

Falcon et le Soldat de l’Hiver – Bande-annonce VOST