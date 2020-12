Shameless saison 11 : C’est le début de la fin pour les Gallagher

Critique du premier épisode de la saison 11 de Shameless qui sera la dernière. Spoilers.

Ce week-end, la chaîne américaine Showtime a enfin lancé la onzième et dernière saison de Shameless. Alors que la série devait reprendre en août, elle a pris du retard à cause de la pandémie de COVID-19. Une pandémie qui a d’ailleurs été intégrée au scénario. En effet, les scénaristes ont décidé de placer la saison 11 dans notre réalité et donc, de mettre les personnages face à la pandémie.

Si certains téléspectateurs ne vont pas forcément aimer l’idée de voir le coronavirus dans la série, ce n’est pas étonnant que le showrunner ait décidé de l’incorporer. C’est un problème mondial, qui touche tout le monde et Shameless s’est toujours intéressé aux plus démunis et en ce moment, ce sont eux qui sont le plus touchés par le virus.

Il y a toujours eu un message social dans Shameless et cette dernière saison ne déroge pas à la règle. Evidemment, le public regarde la série pour échapper au quotidien, mais derri-re l’humour, Shameless a toujours été à propos de la réalité de ce quotidien difficile. Cela n’empêche pas la série de revenir avec Frank qui fait son Frank et ment à un jeune étudiant qui réalise un projet en lui disant que les Gallagher ont construit Chicago.

Ian & Mickey, les jeunes mariés

Cela fait maintenant 6 mois que le couple est marié et le côté lune de miel est terminé. Ian travaille dans un entrepôt pour un salaire minimum et Mickey ne fait pas grand-chose pour contribuer aux dépenses du foyer. Il ne travaille pas et Ian aimerait qu’il trouve un boulot pour l’aider à subvenir à leurs besoins. Plutôt que d’être responsable, Mickey a dépensé l’argent qu’ils ont eu pour leur mariage, alors qu’Ian souhaitait l’utiliser pour qu’ils puissent enfin avoir leur propre maison.

Clairement, Ian et Mickey ont des problèmes de communication et cette saison devrait montrer les difficultés du mariage. Ils auraient dû parler de ce genre de choses avant de se dire « oui ». Le côté romantique c’est bien, mais le mariage ce n’est pas que ça, c’est un partenariat avec l’autre et ils doivent être sur la même longueur d’onde. Et ce n’est pas non plus qu’une question d’argent, c’est aussi une question de monogamie ou de relation ouverte. Veulent-ils rester monogames ou coucher avec d’autres personnes ? Il semble que si Ian est pour la monogamie, ce n’est pas le cas de Mickey, ce qui est assez étrange quand on sait à quel point il peut être jaloux.

Lip & Tami, les parents fauchés

De leur côté, si Lip et Tami ne sont pas mariés, c’est tout comme. Comme pour Ian et Mickey, les temps sont durs et couple de jeunes parents a des problèmes d’argent. On sent qu’il y a une certaine tension entre eux mais Lip ne dit rien et fait ce qu’il peut pour ne pas froisser Tami qui a accepté de rester à Chicago et ne pas partir pour Milwaukee à la fin de la saison dernière.

Tami a des goûts de luxe, elle a grandi sans jamais se soucier de l’argent alors que Lip est plus pragmatique et débrouillard. Ce qui est intéressant, c’est que Tami a constamment peur qu’ils soient fauchés alors que Lip ne pense pas à ce genre de choses, il a toujours été pauvre et trouve toujours un moyen de retomber sur ses pattes. Il sera intéressant de voir comment Lip et Tami trouveront un équilibre.

Debbie, la délinquante sexuelle

La saison dernière, quand nous avons vu Debbie pour la dernière fois, elle tentait d’échapper à la police qui venait l’’arrêter pour un viol sur mineur, celui de Julia, la fille de son ex Claudia. Sur cette histoire, la série n’a aucun sens. On nous dit que Julia avait 17 ans au moment des faits et qu’elle n’a que 10 mois de moins que Debbie.

Cependant, dans la saison 10, il est clairement dit que Debbie à 19 ans quand elle était avec Claudia. Aussi, elle est censée être plus âgée que Carl et ce dernier dit dans cet épisode qu’il a bientôt 20 ans. (Et il a aussi couché avec Julia) Il y a un problème constant avec l’âge des personnages. C’est peut-être un détail, mais cela prouve que les scénaristes perdent le fil de leurs personnages .

Aujourd’hui, Deb est sur la liste des délinquants sexuels ce qui n’est pas bon pour son business de « femme à tout faire ». Mais Sandy la sauve en créant une page Instagram (Hot Lesbien Convict) pour elle et son affaire. On attend de voir si son business décolle ou si elle galèrera à trouver une clientèle.

Carl, simple flic

De son côté, Carl veut vraiment devenir flic et c‘est sur le point d’arriver. Alors qu’il est techniquement trop jeune pour entrer dans la police, il devient flic. Dans le climat actuel, il sera intéressant de voir comment la série gère cette histoire. Même si Shameless ne le montre pas vraiment, dans la réalité le South Side de Chicago a une population à majorité noire et avec le mouvement BLM qui a pris encore plus d’ampleur cette année, on s’attend à ce que ça soit abordé.

Il y a une fresque dédiée à Breonna Taylor et George Floyd qui est montrée dans l’épisode, ils ne peuvent donc pas ignorer ce problème. On attend de voir qu’elle direction prendra cette histoire de Carl dans la police. Va-t-il déraper ou être témoin de dérapage ? Carl est plein de bonnes intentions mais c’est aussi un être qui a le sang chaud et qui est clairement sous expérimenté pour être sur le terrain, sans être passé par l’école de police. Mais il y a aussi de l’espoir avec ce personnage qui veut vraiment faire une différence dans la société. Va-t-il se laisser corrompre ou faire ce qu’il faut ?

Trop dispersé

Ce premier épisode de saison est un peu chaotique et il y a très peu de situations dans lesquelles nos personnages se croisent de manière significative. Il y a tout de même une scène où ils se réunissent tous à la fin mais cela ne fait qu’accentuer le fait qu’ils sont de plus en plus dans leurs propres histoires. Et dans un sens, c’est normal, chacun à sa vie et ses préoccupations mais ça montre aussi qu’il est temps pour la série de raccrocher.

Les personnages évoluent, les enfants Gallagher ne sont plus des enfants, ils sont tous – sauf Liam – entré dans l’âge adulte et ils se doivent d’être responsables pour eux-mêmes. Mais comme on l’a toujours dit, Shameless est à son meilleur quand les Gallagher sont en équipe et ce premier épisode les disperse un peu trop. Kev et V sont toujours là et se mettent à vendre de la weed dans leur bar qui n’est pas sensé être ouvert à cause du confinement.

Dans son ensemble, ce premier épisode de saison final était assez disparate et clairement loin d’être excellent. On a connu la série un peu plus aiguisée dans son écriture et ses dialogues. Shameless a un peu perdu de sa ferveur et c’est bien dommage, mais après 11 saisons, il est normal que les choses s’essoufflent.

Onze saisons c’est un record pour Showtime, on attend désormais de voir comment les choses vont se terminer pour les Gallagher. On espère aussi qu’ils fassent au moins référence à Fiona parce qu’elle reste tout de même une partie importante de la série, même si elle n’est plus présente. Et en ces temps de COVID, il est important de prendre des nouvelles de sa famille éloignée.

