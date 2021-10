The Flash : George Clooney n’a pas été appelé parce qu’il a « détruit la franchise » Batman

George Clooney dit qu’on ne l’a pas appelé pour The Flash parce qu’il a « détruit la franchise » Batman, tandis que Ben Affleck est ravi de revenir.

Malgré le fait que le prochain film de super-héros de DC tant attendu se concentre sur le Speedster d’Ezra Miller, il impliquera plusieurs versions de Batman. L’incarnation du personnage par Ben Affleck apparaîtra dans le blockbuster de super-héros et Michael Keaton sera également là pour reprendre le rôle de super-héros qu’il a créé dans le film Batman de Tim Burton de 1989.

Mais George Clooney, qui a joué le rôle dans Batman & Robin, le film très critiqué de Joel Schumacher en 1997, a déclaré à Variety cette semaine qu’il n’avait même jamais reçu l’appel. « Ils ne me l’ont pas demandé », a déclaré Clooney à Variety. « Lorsque vous détruisez une franchise comme je l’ai fait, ils détournent généralement le regard lorsque Flash passe. »

Clooney préférerait que le plus de gens possible oublient qu’il a même joué à Batman, y compris sa famille. Sa femme Amal Clooney a dit à Variety qu’il ne l’avait pas laissé, elle ou leurs jeunes enfants, regarder Batman & Robin. « Il y a certains films où je me dis, « Je veux que ma femme ait un peu de respect pour moi » », a expliqué Clooney.

Ailleurs, Ben Affleck est lui ravi d’avoir pu reprendre le rôle une dernière fois après l’expérience pénible du premier Justice League. « C’était une très bonne façon de revisiter cela car l’expérience précédente avait été difficile. C’était vraiment charmant. Vraiment amusant. J’ai passé un bon moment …, » confie-t-il à Variety.

Il ajoute : « Je suis probablement sous un certain contrat dont je ne suis même pas conscient que je viens probablement de violer et je vais maintenant être poursuivi… J’adore Ezra [Miller] et j’ai eu la chance de voir Jason [Momoa], qui est là-bas [au Royaume-Uni] en train de faire [Aquaman and the Lost Kingdom]. »

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en novembre 2022.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros