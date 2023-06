The Marvels : La figurine de Monica Rambeau confirme son nom de super-héroïne

Une figurine de Monica Rambeau, pour le film The Marvels, confirme son nom de super-héroïne dans le MCU.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) a enfin son nom de super-héroïne confirmé grâce à du merchandising pour le film The Marvels. Elle sera officiellement connue sous le nom de Photon dans l’univers cinématique de Marvel.

Depuis un certain temps, il y avait une incertitude concernant le nom de code qu’utiliserait Monica Rambeau dans le MCU. Cependant, IGN a maintenant révélé les détails de la dernière vague de figurines Marvel Legends de Hasbro, y compris des jouets basés sur les trois personnages principaux de The Marvels : Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) et bien sûr, Monica Rambeau.

La boîte de la figurine de Monica confirme que The Marvels verra l’héroïne prendre son surnom des comics Photon. Dans le contexte du MCU, cela sert également d’hommage à la mère de Monica, Maria Rambeau, pilote de chasse dont le nom de code était « Photon ».

Les nombreuses identités de Monica

Créée par Roger Stern et John Romita Jr., Monica Rambeau est apparue pour la première fois en 1982 dans Amazing Spider-Man Annual #16. Monica a été initialement présentée comme Captain Marvel. Elle était en fait la deuxième Captain Marvel, après avoir repris le flambeau de feu Mar-Vell.

Cependant, Monica a assumé un certain nombre d’autres identités de super-héros au fil des ans. C’est en 1996 qu’elle adopte pour la première fois le nom de Photon. Puis, en 2005, elle est devenue connue sous le nom de Pulsar. Monica a changé de nom de code quelques années plus tard, devenant Spectrum en 2013. Plus récemment, en 2022, Monica a abandonné le nom Spectrum et a recommencé à utiliser Photon.

The Marvels arrivera en salles plus tar cette année en tant que troisième long métrage de la Phase 5 du MCU. Réalisé par la réalisatrice de Candyman Nia DaCosta, le film sert à la fois de suite à Captain Marvel mais reprend aussi les choses là où la série Disney+ Miss Marvel s’est arrêtée. Le film est centré sur les trois héroïnes alors que leurs capacités cosmiques s’emmêlent, les obligeant à changer de place chaque fois qu’elles utilisent leurs pouvoirs.

The Marvels arrive en salles françaises le 8 novembre 2023.

Source : IGN, The Direct / Crédit ©Marvel Studios