The Flash : Grant Gustin pour remplacer Ezra Miller dans le DCEU ?

Les fans de DC souhaitent que Grant Gustin, le Flash du petit écran, prenne la place d’Ezra Miller dans le DCEU.

Ezra Miller a fait la une des journaux ces derniers temps, mais pas pour de bonnes raisons. Suite à sa récente arrestation à Hawaï pour avoir causé des troubles dans un bar, le comportement de l’acteur a apparemment commencé à semer le doute sur ses futurs projets de films, dont le film Flash.

Il est peu probable qu’à ce stade, Warner Bros. annule le film The Flash qui est actuellement en post-production. Cependant, cela n’a pas empêché les fans de DC de lancer une campagne pour que Grant Gustin reprenne le rôle de The Flash dans le DCEU après avoir porter la série de l’Arrowverse depuis 8 ans maintenant.

Ezra Miller joue Barry Allen dans le DCEU depuis Batman v Superman: Dawn of Justice, et a récemment terminé le tournage du film solo The Flash, qui devrait sortir l’année prochaine. Le film devrait explorer le multivers de DC et présenter différentes versions de Flash, ainsi que plusieurs Batmen. Après une longue attente pour le film, les récentes actions de Miller qui ont fait la une des journaux pourrait mettre en péril son avenir dans le DCEU.

Le mois dernier, il a été rapporté que Miller avait été arrêté pour conduite désordonnée et harcèlement après avoir crié sur un couple et tenté d’agresser quelqu’un. Cela a été suivi par des informations selon lesquelles ils avaient également fait l’objet d’une ordonnance restrictive après un autre incident, et tout cela fait suite à des rapports précédents sur le comportement erratique de Miller, notamment le fait qu’on l’a vu étouffer une jeune femme dans une vidéo publiée en ligne.

Tout cela a atteint son paroxysme avec Warner Bros. qui aurait convoqué une réunion pour discuter de l’avenir de Miller dans le DCEU. La possibilité que Miller soit éjecté de la franchise de films DC était suffisante pour que Grant Gustin commence à devenir tendance sur Twitter en tant que remplaçant potentiel.

« Le meilleur moment pour faire de Grant Gustin le Flash du DCEU était il y a des années, le 2e meilleur moment est maintenant »

« Où est Grant Gustin ? ! WB a tout un multivers à sa disposition. Ezra est trop irresponsable. Oserais-je dire … Recast »

« [L]aissez gustin être le flash du dceu s’il vous plaît il mérite cela plus qu’ezra miller »

« Juste un rappel que Grant Gustin est le seul flash dont la WB a besoin »

« Je serais vraiment d’accord si le film #Flash était retardé d’un an pendant qu’ils refont toute les scènes d’Ezra avec Grant Gustin en remplacement. Je veux dire, il est déjà le parfait Barry Allen, et il est temps pour lui d’être officiellement sur grand écran »

Ezra Miller est connu pour son comportement souvent erratique sur les tournages. Durant la production de The Flash, il est dit que Miller a « pété un câble ». Clairement, Warner Bros essaie de gérer cette situation comme ils le peuvent mais vont-ils vraiment le remplacer avec Grant Gustin et surtout, est-ce que Gustin serait intéressé de continuer à jouer le personnage qu’il joue depuis presque une décennie ?

Pour le moment, on ne sait pas si Warner Bros a l’intention de se séparer définitivement de Miller et le remplacer par un autre acteur. Ce qui est certain, c’est que le Multivers le permet.

Source : Rolling Stone, MovieWeb / Crédit ©Warner Bros/CW