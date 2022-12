DC : Les réalisateurs du film annulé Batgirl ont rendez-vous avec James Gunn

Bilall Fallah et Adil El Arbi, les réalisateurs du film annulé Batgirl, ont prévu une rencontre avec le nouveau co-directeur de DC Studios, James Gunn.

Bilall Fallah et Adil El Arbi, les réalisateurs belgo-marocains du film Batgirl qui a été annulé par Warner Bros, ont révélé qu’ils avaient un rendez-vous prévu avec le nouveau co-PDG de DC Studios, James Gunn. S’adressant à The Hollywood Reporter, Fallah et Arbi ont déclaré qu’ils n’avaient pas fermé la porte à une nouvelle collaboration avec Warner Bros. Discovery à l’avenir après l’annulation du film Batgirl.

Le duo a révélé que Gunn, qui, avec Peter Safran, a été nommé co-PDG de DC Studios, a les a récemment contacté. « Il y avait tellement de soutien de la part des gens de l’industrie », a déclaré Fallah. « C’était comme si tous les artistes nous soutenaient et c’est un sentiment formidable, car on a l’impression de ne pas être seuls. » Arbi a ajouté que bien qu’ils n’aient pas encore rencontré Gunn pour discuter de projets potentiels, un rendez-vous entre les deux parties est prévu.

Après avoir été nommés co-PDG et co-présidents de DC Studios, Gunn et Safran se sont mis au travail sur leur « DC Universe Bible ». Selon le duo, la Bible est la première étape d’un plan de 10 ans pour DC Studios. « C’était une opportunité unique de raconter une grande histoire globale », a déclaré Safran. « Une belle grande histoire à travers le cinéma, les jeux vidéo, le live-action et l’animation. » Gunn a fait écho à l’optimisme de Safran, déclarant qu’il a assumé ce rôle important parce qu’il est convaincu que lui et Safran peuvent rendre DC aussi grand que possible.

Même avec des remaniements créatifs majeurs aux studios DC, il n’y a eu aucun signe d’espoir pour le film Batgirl annulé de Fallah et Arbi. Cependant, les réalisateurs tentent de trouver le côté positif de l’annulation du film, soulignant que leurs noms seront à jamais gravés dans les livres d’histoire du cinéma. « C’est quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant », a-t-il déclaré. « Nous sommes donc entrés dans l’histoire du cinéma sans même essayer ! »

Leslie Grace devait faire ses grands débuts dans la peau de Barbara Gordon, alias Bargirl. Brendan Fraser était également au casting du film dans le rôle du méchant, tandis que Michael Keaton devait reprendre son rôle de Batman.

On attend de voir si ce rendez-vous entre les réalisateurs et Gunn portera ses fruits et mènera à une collaboration intéressante, qui cette fois, on l’espère, ira jusqu’au bout.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros