Joker Folie à Deux : Premières critiques pas folles pour cette suite musicale

Les premiers avis du film Joker Folie à Deux ne sont pas des plus positives pour le moment.

Les premières réactions sont tombées après la première mondiale de Joker : Folie à Deux, et ce n’est pas vraiment la folie pour le Joker de Joaquin Phoenix et la Harley Quinn de Lady Gaga.

La suite du réalisateur Todd Phillips au blockbuster DC Comics oscarisé en 2019, Joker, a fait ses débuts cette semaine au Festival du film de Venise, où les critiques étaient divisées sur le projet, avec quelques critiques très positives juxtaposées à plusieurs avis très négatifs.

David Ehrlich d’IndieWire a déclaré que le film avait l’impression d’être « mauvais volontairement » dans son titre, le papier décrivant le film comme une « suite atrocement – peut-être même délibérément – ennuyeuse qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas vous amuser » et « le cinéma à succès comme forme de punition collective. »

Il a spécifiquement souligné que Phillips gaspillait une grande partie de son casting, y compris l’ajout de Gaga dans le rôle de Harley.

« En théorie, cela peut sembler une idée délicieusement chaotique de troller le public en présentant Lady Gaga comme la partenaire de folie du Joker, pour ensuite la mettre à l’écart pendant la majeure partie de l’histoire au profit d’interminables scènes de procès qui réitèrent littéralement les événements du film précédent », a écrit Ehrlich.

Il ajoute : « En pratique, la décision de Phillips de confier à une superstar générationnelle un rôle qui semble conçu pour maximiser à la fois ses talents suprêmes de chanteuse et sa présence dévorante à l’écran en tant qu’actrice, juste pour la faire asseoir à l’arrière-plan d’une salle d’audience quand il ne lui coupe pas l’herbe sous le pied de ses numéros musicaux … eh bien, c’est beaucoup plus criminel que tout ce qu’Arthur Fleck fait dans ce film. »

De même, Peter Bradshaw de The Guardian a déclaré que le film « se désaccorde en spirale » et est aussi « strident, laborieux et souvent carrément fastidieux que le premier film », bien qu’il s’agisse d’une amélioration mineure, à son avis, pour ses touches musicales. Mais il a déclaré que la suite n’examine « rien de vaguement plausible, triste, drôle ou inattendu » à propos du personnage principal et qu’elle semble donc creuse.

Nicholas Barber de la BBC a présenté le projet comme une « tâche morne, décevante et inutile, tandis qu’Owen Gleiberman de Variety a résumé que le nouveau récit retirait les griffes du Joker d’une certaine manière, le rendant moins intéressant et beaucoup moins menaçant cette fois-ci. »

Mais tout n’est pas complètement négatif, Pete Hammond a fait l’éloge du film pour Deadline, le qualifiant de « brillant retour musical dans un monde de folie » et de « collision entre la fantaisie musicale à l’ancienne de l’ère dorée et la violence du monde réel ». Il a également félicité Gaga pour avoir été « intelligemment discrète » dans sa version de Harley, qui, selon lui, est radicalement différente des performances précédentes de Margot Robbie.

Pourtant, dans une critique qui présente le film comme « frustrant » et comme une « suite inégale » qui « double les aspects clés de l’étude des personnages du film précédent », David Rooney du Hollywood Reporter a également cité le flair musical comme une grâce salvatrice pour le film dont il souhaite qu’il inclue davantage.

« Leurs numéros musicaux, à la fois en duo et en solo, ont une vitalité dont les films les plus austères ont désespérément besoin », a-t-il écrit.

Joker : Folie à Deux suit le retour de Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck – qui est devenu l’infâme Joker dans le film de 2019 – désormais confiné à l’asile d’Arkham, où il rencontre l’une de ses partisanes, Harleen « Lee » Quinzel (Gaga). Ensemble, les deux forment un lien chaotique qui mène à un chemin de destruction à travers Gotham City, le tout ponctué d’éléments musicaux élaborés et fantastiques.

Joker : Folie à Deux sort le 2 octobre en France.

Crédit ©Warner Bros