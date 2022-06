MTV Movie & TV Awards 2022 : Spider-Man No Way Home et Euphoria grands gagnants

Spider-Man No Way Home et Euphoria sont les grands gagnants des MTV Movie & TV Awards 2022. Découvrez le palmarès.

Spider-Man: No Way Home et Euphoria ont été couronnés respectivement meilleur film et meilleure série lors des MTV Movie & TV Awards qui se sont déroulés hier soir aux Etats-Unis, dans une cérémonie animée par Vanessa Hudgens

Tom Holland a décroché un prix pour sa performance dans Spider-Man No Way Home, tandis que sa co-star Zendaya a également gagné, mais pour sa performance dans la série Euphoria. Ses co-stars de Euphoria Sydney Sweeney et Alexa Demie alias Cassie et Maddy ont remporté le prix de la meilleure bagarre.

Notez que Loki s’en sort pas mal avec deux prix remportés. Le premier pour la meilleure révélation qui revient à Sophia Di Martino et le second est celui de la meilleure équipe composée de Tom Hiddleston, Sophia Di Martino et Owen Wilson

Pour finir, Jack Black a reçu le prix Comedic Genius et Jennifer Lopez a accepté le Generation Award. pour l’ensemble de sa carrière.

La cérémonie sera diffusée chez nous ce mardi 7 juin à 22h50 sur MTV France.

Palmarès

Meilleur film

Dune

Scream

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Gagnant : Spider-Man: No Way Home

Adam à travers le Temps

The Batman

Meilleure série

Gagnante : Euphoria

Inventing Anna

Loki

Squid Game

Ted Lasso

Yellowstone

Meilleure performance dans un film

Lady Gaga – House of Gucci

Robert Pattinson – The Batman

Sandra Bullock – Le secret de la cite perdue

Timothée Chalamet – Dune

Gagnant : Tom Holland – Spider-Man: No Way Home

Meilleure performance dans une série

Amanda Seyfried – The Dropout

Kelly Reilly – Yellowstone

Lily James – Pam & Tommy

Sydney Sweeney – Euphoria

Gagnante : Zendaya – Euphoria

Meilleur héros

Daniel Craig – Mourir Peut Attendre

Oscar Isaac – Moon Knight

Gagnante : Scarlett Johansson – Black Widow

Simu Liu – Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Tom Holland – Spider-Man: No Way Home

Meilleur méchant

Colin Farrell – The Batman

Gagnant : Daniel Radcliffe – Le secret de la cite perdue

James Jude Courtney – Halloween Kills

Victoria Pedretti – You

Willem Dafoe – Spider-Man: No Way Home

Meilleur baiser

Hunter Schafer & Dominic Fike – Euphoria

Lily Collins & Lucien Laviscount – Emily in Paris

Gagnant : Poopies & the snake – Jackass Forever

Robert Pattinson & Zoë Kravitz – The Batman

Tom Holland & Zendaya – Spider-Man: No Way Home

Meilleure performance comique

Brett Goldstein – Ted Lasso

John Cena – Peacemaker

Johnny Knoxville – Jackass Forever

Megan Stalter – Hacks

Gagnant : Ryan Reynolds – Free Guy

Meilleure révélation

Alana Haim – Licorice Pizza

Ariana DeBose – West Side Story

Hannah Einbinder – Hacks

Jung Ho-yeon – Squid Game

Gagnant : Sophia Di Martino – Loki

Meilleure bagarre

Black Widow vs. Widows – Black Widow

Gagnantes : Cassie vs. Maddy – Euphoria

Guy vs. Dude – Free Guy

La bagarre de Shang-Chi dans le bus – Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

La bataille de fin avec les Spider-Men – Spider-Man: No Way Home

Performance la plus effrayée

Gagnante : Jenna Ortega – Scream

Kyle Richards – Halloween Kills

Mia Goth – X

Millicent Simmonds – Sans un Bruit 2

Sadie Sink – Fear Street: Partie Deux 1978

Meilleure Equipe

Gagnante : Loki – Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson

Only Murders in the Building – Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short

Spider-Man: No Way Home – Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire

Adam à travers le Temps – Ryan Reynolds, Walker Scobell

Le secret de la cite perdue – Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt

Là pour le Plan C*l

Gagnant : Euphoria

Mes Premières Fois

Pam & Tommy

Sex/Life

Sex Lives of College Girls

Meilleure Chanson

« Here I Am (Singing My Way Home) » – Jennifer Hudson / Respect

« Just Look Up » – Ariana Grande & Kid Cudi / Don’t Look Up

« Little Star » – Dominic Fike / Euphoria

Gagnante : « On My Way (Marry Me) » – Jennifer Lopez / Marry Me

« We Don’t Talk About Bruno » – Encanto Cast / Encanto