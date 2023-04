The Flash saison 9 : Oliver, Barry, Diggle et Wally font équipe une dernière fois (trailer)

Découvrez le trailer de l’épisode 9 de la saison finale de The Flash avec les retours d’Oliver, Diggle et Wally West.

Alors que The Flash arrive bientôt à sa fin, le moment tant attendu par les fans de l’Arrowverse est presque là. Depuis des mois, nous savons que Stephen Amell (Oliver Queen), David Ramsey (John Diggle) et Keiynan Lonsdale (Wally West) seront de retour une dernière fois dans l’épisode 9. Et ils ne sont pas seuls puisque Sendhil Ramanmurthy qui incarne le méchant Bloodwork, est également de retour.

Une promo pour l’épisode (réalisé par Danielle Panabaker) est à voir ci-dessous et on constate que Barry est très heureux de voir son vieil ami, il a du mal à lâcher leur étreinte. Dans cet épisode intitulé It’s My Party and I’ll Die If I Want To, Barry fête à nouveau ses 30 ans et le Dr Ramsey Rosso alias Bloodwork va gâcher la fête. il s’est échappé d’ARGUS et a réussi à propulser Flash, Iris, Diggle et Wally dans un cauchemar.

C’est alors que Barry, qui tente de régler la situation, retrouve son ami Oliver qui remet son costume de Green Arrow une dernière fois. Les héros vont à nouveau tenter de sauver le Multivers ensemble.

The Flash prend quelques semaines de pause, il faudra ainsi patienter jusqu’au 26 avril prochain pour découvrir cet épisode qui réunira les deux premiers super-héros de l’Arrowverse une dernière fois.

The Flash saison 9 – Trailer 9×09