The Boys saison 2 : Stormfront révèle sa vraie nature (spoilers)

Les premiers épisodes de la saison 2 de The Boys font des révélations sur la nouvelle super-héroïne des Sept, Stormfront. Spoilers.

Quand Aya Cash a été annoncée au casting de la saison 2 de The Boys, les fans des comics ont été surpris du changement du personnage. En effet, Stormfront est un homme dans les comics, cependant, su c’est une femme elle a beaucoup de chose en commun avec la version originale du personnage.

Stormfront est arrivée dans le premier des trois nouveaux épisodes en remplacement de Translucide dans les Sept. Elle semblait alors être une fervente féministe avec un énorme succès sur les réseaux sociaux, qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense quand il s’agit de situations comme faire face aux questions misogynes des journalistes. Mais à la fin de l’épisode 3, elle révèle enfin sa vraie nature.

Les Boys – Billy (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), la Crème (Laz Alonso), Kimiko (Karen Fukuhara) et le Français (Tomer Capone) – tentent d’échapper aux Sept sur un hors-bord, ce qui tourne mal et place Kimiko et son frère qu’elle vient juste de retrouver, sur le chemin de Stormfront.

Elle est la première des Sept à rattraper le frère et la sœur, donc personne n’est vraiment là pour les regarder alors qu’elle les poursuit à travers un complexe d’appartements – tuant chaque résident noir qu’elle voit sur son passage avec ses pouvoirs électriques. Quand elle met enfin la main sur le frère de Kimiko, elle lui arrache les mains, lui dit d’ouvrir les yeux pour qu’elle puis le voir s’éteindre et l’appelle « enfoiré de sale jaune », avant de lui briser le cou alors que sa sœur regarde impuissante.

Stormfront est donc bien nazie comme la version des comics. Aya Cash, qui est juive, s’est exprimée sur ce rôle qu’elle a accepté de jouer sachant très bien qui était Stromfront : « Je savais que dans les comics [Stormfront] était un homme, qu’il faisait partie de la jeunesse nazie et que c’était une grande partie du personnage, et que j’allais jouer un méchant avec un grand M », a-t-elle déclaré à EW.

« Mes agents m’ont dit : « Tu dois être sûre que c’est quelque chose que tu veux faire. » Cela ne me concernait pas, non pas parce que je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir une conversation sensible à ce sujet, mais simplement parce que je pense que la seule raison pour laquelle les gens sont nerveux ou inquiets à ce sujet est parce que cela semble bien plus réel que le méchant qui laisse tomber l’avion avec tous les enfants à l’intérieur – qui est aussi un personnage de cette série et personne ne semble lui poser la question ‘es-tu inquiet d’être ce genre de méchant?’ »

Ce qui l’a mise plus à l’aise pour jouer Stormfront en toute confiance, ce sont les conversations qu’elle a eu avec le showrunner Eric Kripke. « Nous avons eu une réunion avant que j’auditionne. J’ai essentiellement dit que je ferais ce travail tant que le showrunner est plus intelligent que moi», se souvient-elle. « Nous nous sommes assis et nous avons parlé. Il sait de quoi il parle. Nous pouvons avoir un dialogue sur l’extrémisme et le racisme et cela va être fait d’une manière qui à la fois honore ce qui est vrai et s’amuse aussi parce que c’est une satire, c’est quelque chose qui fait bouger les choses. »

Clairement, Aya Cash n’a pas pris ce rôle à la légère, elle sait exactement qui elle joue et elle a confiance en la série pour dénoncer les horreurs du monde.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys sont disponibles sur Prime Video. Le reste des épisodes inédits seront mis en ligne chaque vendredi à partir de la semaine prochaine.

Source : EW / Crédit ©Amazon