WandaVision : Reprise de la production en juillet pour des reshoots ?

La production de la série WandaVision pourrait reprendre au mois de juillet pour compléter des reshoots.

La série WandaVision pourrait reprendre le chemin des studios au mois de juillet afin de compléter des reshoots. En effet, la série a terminé sa photographie principale en mars, juste avant que le monde se mette à l’arrêt à cause de COVID-19, mais apparemment, il reste des retouches à faire.

De son côté, Falcon and The Winter Soldier n’avaient pas terminé la production à l’époque, on ne sait pas si cette série retournera également le mois prochain pour terminer ce qui reste à filmer, surtout qu’elle est censée être diffusée en août. Quoi qu’il en soit, Disney + et Marvel Studios semblent résolus à lancer les deux séries à temps cette année.

La nouvelle sur la reprise du tournage vient de Tampa Bay Comic Convention qui, malgré la pandémie, a décidé de garder leur événement en place cet été. Paul Bettany était parmi les invités mais il a annulé sa participation. Dans un communiqué, la convention explique : « Nous avons finalement reçu un mot des représentants de Paul Bettany, et malheureusement Paul a dû annuler sa présence au TBCC cette année en raison du rappel de Disney pour le tournage de WandaVision en juillet à Los Angeles. »

Cette information arrive peu de temps après la rumeur qui a annonce la présence d’Evan Peters dans la série. Les spéculations disent qu’il reprendra son rôle de Quicksilver qu’il tenait dans les films X-Men.

Situé dans les années 1950, WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que les apparences sont trompeuses..

La série verra également le retour de Kat Dennings dans le MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a interprété pour la dernière fois dans Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013. Randall Park revient également en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo d’Ant-Man et la Guêpe. Kathryn Hahn (Transparent, Mrs Fletcher) sera un nouveau personnage et Teyonah Parris (Dear White People) jouera la version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui a fait sa première apparition dans Captain Marvel l’année dernière.

WandaVision est réalisée par Matt Shakman et écrite par Jac Schaeffer. La série sera disponible sur Disney + à la fin de l’année 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel