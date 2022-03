Euphoria saison 2 : Série la plus regardée de HBO derrière Game of Thrones

La série Euphoria devient la deuxième série la plus regardée de HBO Game of Thrones.

Euphoria est officiellement la série la plus populaire de HBO de ces dernières années derrière Game of Thrones. Après avoir lancé sa première saison en 2019, la série est revenue pour sa deuxième saison en janvier.

Avec de bonnes critiques (au départ) et le bouche à oreille qui attirent plus de gens sur la série, elle a réussi à augmenter son audience de façon exponentielle depuis la saison 1. Le site Deadline rapporte que le final de la saison 2 a fait de la série le deuxième programme le plus regardé sur HBO derrière Game of Thrones.

Le final de la saison 2 d’Euphoria a attiré 6,6 millions de téléspectateurs sur HBO, en hausse de 30% par rapport à la semaine précédente. C’est aussi bien plus que l’épisode final de la première saison, qui a attiré environ 530 000 téléspectateurs.

Sur toutes les plateformes, Euphoria compte désormais environ 16,3 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui fait de la série la meilleure performance d’une saison pour toutes les séries HBO depuis 2004, autre que Game of Thrones.

Le premier épisode de la saison 2 avait atteint environ 19 millions de téléspectateurs au total toutes les plateformes confondues

La réponse sur les réseaux sociaux a également été révélatrice de la popularité d’Euphoria. Il a été récemment rapporté que c’était la série la plus tweetée de la décennie, avec environ 34 millions de tweets aux États-Unis. Euphoria a également été classée comme le programme n°1 sur HBO Max pendant sept semaines consécutives dans le pays et la série la plus regardée de la semaine en Amérique Latine et en Europe.

Face à ce succès, Euphoria a été renouvelée pour une saison 3 mais elle ne devrait pas revenir avant 2024.

Source : Deadline / Crédit ©HBO