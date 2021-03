WandaVision : Le final révèlera qui est le vrai Vision et des théories se confirmeront

Le final de WandaVision révèlera qui est le vrai Vision et le réalisateur confirme que certaines théories de fans sont correctes. Spoilers.

Demain 5 mars, la série WandaVision arrivera à sa fin et devrait enfin donner toutes les réponses que les fans attendent notamment les motivations de Hayward et celles d’Agatha Harkness ou encore l’identité de l’ami ingénieur de Monica. Et parmi les réponses attendues, la lumière devrait être faite sur Vision. A la fin de l’épisode 8, il a été révélé que la version de Vision qui se trouve à Westview n’est pas le vrai Vision.

SWORD a en quelque sorte reconstitué les éléments de Vision, ou peut-être même construit le leur à partir de ses restes, et le Vision tout blanc des Marvel Comics va fait son chemin dans l’action réelle. Avec deux Vision différents errant, dont aucun n’est techniquement celui que nous avions vu dans des films comme Captain America: Civil War et Avengers: l’ère d’Ultron, ce n’est qu’une question de temps avant que le «vrai» Vision ne se lève, et apparemment il le fera.

« Eh bien, l’épisode 8 ouvre vraiment le voyage thématique majeur pour Wanda, qui sont les étapes du deuil », a déclaré le réalisateur de la série Matt Shakman à Collider. « C’est ce que toute la série a été, comment accepter la perte. C’est donc le thème principal de la série, la colonne vertébrale de la série. Et c’est finalement ce que nous voulons nous assurer de résoudre. Mais nous voulons aussi surprendre. Nous voulons que ce soit très amusant. Nous avons introduit un nouveau personnage à la fin de l’épisode 8 avec White Vision. Vous avez donc maintenant deux Visions. La question de « Quel est le vrai Vision ? » sera en jeu. Il y a donc beaucoup à venir. »

Toujours à propos de ce dernier épisode, Shakman a confié sa gratitude et a confirmé dans une autre interview que certains fans se sentiront très intelligents à la fin : « Nous avons construit cette série avec tant d’amour, de passion, de soin et d’attention aux détails, et vous ne pouvez tout simplement pas comprendre à quel point nous apprécions que les fans l’aient embrassé avec autant d’amour, de passion et d’attention aux détails et aux théories, qui sont incroyables, » dit-il à TVLine.

Il ajoute : « Et je sais qu’il y aura beaucoup de gens déçus avec certaines théories et d’autres qui se sentiront très intelligents, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais j’espère que les gens apprécieront la balade. »

Shankman confirme également qu’il n’y a pas de saison 2 prévue. Wanda rejoindra Doctor Strange dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness et l’histoire de Monica Rambeau continuera dans Captain Marvel 2.

Rendez-vous demain sur Disney+ pour le final de WandaVision.

Sources : TVLine et Collider / Crédit ©Disney+