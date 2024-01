Aquaman 2 surpasse les résultats de The Flash au Box Office

En deux semaines, Aquaman 2 réussit à surpasser le résultat total de The Flash au Box Office mondial.

Aquaman et le Royaume Perdu défie les attentes en dépassant les gains totaux de The Flash au box-office en moins de deux semaines. Après les échecs commerciaux de Shazam! La Rage des Dieux, The Flash et Blue Beetle les attentes étaient très faibles pour le dernier film du DCEU, Aquaman et le Royaume Perdu de James Wan mais le film a réussi à faire mieux que prévu au box office US.

Comme le rapporte le site The Numbers, Aquaman et le Royaume Perdu a dépassé les revenus totaux de The Flash en moins de deux semaines. À son quatorzième jour en salles, la suite d’Aquaman a amassé 87,5 millions de dollars au box office US et 186 millions dans le reste du monde, soit plus de 274 millions de dollars au total, tandis que les 40 jours en salles de The Flash ont rapporté au film 266,5 millions de dollars au total, selon The Numbers.

Considérant qu’Aquaman et le Royaume Perdu a coûté environ 215 millions de dollars, le film DC de James Wan pourrait être en passe d’atteindre le seuil de rentabilité, voire de réaliser des bénéfices malgré les récents antécédents du DCEU.

Le fait que le premier Aquaman fut un succès a clairement aidé sa suite. Contrairement à The Flash, Aquaman et le Royaume Perdu bénéficie du succès commercial d’Aquaman en 2018, qui l’a propulsé au sommet des films les plus rentables de tous les temps de DC. Bien qu’Aquaman et le Royaume perdu ait aussi fait l’objet de controverses en coulisses comme The Flash, de nombreux facteurs positifs jouaient en sa faveur.

Le film n’est en aucun cas un succès, mais il fait un peu mieux que les films DC sortis en 2023. On attend de voir si le renouveau du DCU, sous la direction de James Gunn, va remonter la pente pour la franchise.

Source : The Numbers / Crédit ©DC/Warner Bros