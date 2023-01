Gardiens de la Galaxie 3 : Dave Bautista est soulagé d’arrêter de jouer Drax dans le MCU

Dave Bautista est soulagé de mettre fin à sa course dans MCU en tant que Drax dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Il souhaite des rôles plus dramatiques.

Une ère de l’univers cinématographique Marvel touche presque à sa fin avec la sortie prochaine du film Les Gardiens de la Galaxie 3. Après avoir déjà dit au revoir à certains de ses super-héros originaux dans Avengers: Endgame en 2019, la franchise va maintenant faire ses adieux aux héros de l’espace qui ont fait leur incursion dans le MCU en 2014.

Dave Bautista, qui a joué Drax dans six films et le spécial Fêtes, a révélé que son départ du MCU est certes doux-amer, mais qu’il est prêt à passer à autre chose.

« Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l’aime », a déclaré Bautista à GQ dans une nouvelle interview. « Mais il y a un soulagement. Tout n’était pas agréable. C’était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage m’épuisait. Et je ne sais pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance un peu idiote et je veux faire des trucs plus dramatiques. »

Heureusement pour lui, Bautista obtient de plus en plus ces opportunités d’incarner des rôles différents, plus dramatiques. Il jouera dans le prochain film d’horreur de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, qui, selon Bautista, est « de loin le plus que j’aie jamais parlé dans un film. Juste d’énormes pages de monologues ».

Cependant, il ne quitte pas complètement le genre science-fiction. Il a toujours Dune: Deuxième Partie à venir plus tard cette année, dans lequel son personnage Glossu Rabban aura un rôle beaucoup plus important.

Dans une interview précédente sur Dune avec EW, Bautista a cité le réalisateur Denis Villeneuve pour lui avoir donné pour la première fois la chance de montrer son côté plus sérieux dans la scène d’ouverture de Blade Runner 2049. « Ce petit rôle dans Blade Runner a fait que les gens me voient différemment », a déclaré Bautista. « Je le dois entièrement à Denis. »

Dave Bautista est également à l’affiche du film Glass Onion : Une histoire à Couteaux Tirés (sur Netflix) dans lequel il montre un autre aspect de son talent.

Pour voir l’acteur une dernière fois dans le rôle de Drax, ce sera dans Les Gardiens de la Galaxie 3 qui sort dans les salles de cinéma le 3 mai prochain.

Source : GQ et EW / Crédit ©Marvel Studios