Un Jour Sans Fin : Une suite en série TV ?

Stephen Tobolowsky affirme qu’une série télévisée Un jour sans fin est actuellement en préparation et sera une suite.

Un des films les plus populaires des années 90 serait sur le point de revenir en série. Si on en croit l’acteur Stephen Tobolowsky (One day at a Time, The Goldbergs), le film Un Jour Sans Fin de Harold Ramis pourrait être adapté pour la télévision. Tobolowsky, qui faisait partie du film original, a déclaré qu’il y avait un intérêt à faire une suite en série.

Dans une interview à Collider, l’acteur confie : « On parle d’une série Un Jour Sans Fin en préparation. L’un des producteurs – je travaillais sur The Goldbergs ou Schooled, une de ces série dans les studios de Sony, et l’un d’eux m’a vu et m’a dit: «Oh, Stephen! Stephen ! Nous travaillons sur une série télévisée Un Jour Sans Fin. Tu pourrais être Ned pour la série ? Et j’ai dit, ‘Bien sûr. Ouais. Pas de problème ‘… Mais c’est Ned trente ans plus tard. Qu’est devenue sa vie ? »

Sorti en 1993, Un Jour Sans Fin voyait Bill Murray dans le rôle de Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l’on fête le « Groundhog Day » : « Jour de la marmotte ».

Dans l’impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d’intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu’il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février…

Si les producteurs espèrent que Tobolowsky reprenne sont rôle, cela signifie que la série serait dans la continuité du film et non un reboot total. On imagine ainsi qu’un retour de Bill Murray soit possible.

Andy McDowell était aussi à l’affiche du film.

Source : Collider / Crédit ©DR