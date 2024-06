Captain America Brave New World : Nouvelles photos de tournage en costume

Nouvelles photos de tournage pour Captain America Brave New World qui dévoilent Anthony Mackie dans son look de Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Anthony Mackie sera bientôt de retour dans le MCU dans le film Captain America Brave New World dont des reshoots ont actuellement lieu. Le site Just Jared a réussi à obtenir de nouvelles photos de tournage pour le film de la Phase 5.

Bien qu’il reste à voir ce qui se passe dans la scène, Mackie porte son costume de Captain America avec lequel il a fait ses débuts dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Nous avons déjà eu un aperçu de son nouveau costume, mais clairement, avant de l’enfiler, il y aura une période de transition et Sam portera la tenue qu’il avait dans la série de Disney+.

Cliquez ici pour voir ces nouvelles images de tournage de film Captain America Brave New World avec Anthony Mackie.

Captain America Brave New World voit à son affiche Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler et la superstar de la WWE Seth Rollins.

Julius Onah a réalisé Brave New World à partir d’un scénario de Malcolm Spellman, qui a produit Falcon et le Soldat de l’Hiver, ainsi que Dallan Musson et Matthew Orton.

Le film sera dans les salles de cinéma le 12 février 2025.

Source : Just Jared / Crédit ©Marvel/Disney+