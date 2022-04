Moon Knight : le réalisateur de la série a imposé une scène à Marvel

Le réalisateur de Moon Knight Mohamed Diaz a dû se battre pour garder une scène qu’il avait imaginé pour Steven dans l’épisode 1.

Moon Knight est la nouvelle production issue de l’univers Marvel sur Disney+ depuis le 30 mars dernier. Un héros iconique pour les amateurs des comics Marvel, mais aussi un personnage détonnant, en proie à la maladie mentale puisqu’il souffre de trouble dissociatif de l’identité.

Un trouble au cœur de l’intrigue des comics, mais surtout de la mini-série, que son réalisateur en chef, Mohamed Diaz a décidé de montrer sous différentes façons, au-delà de l’écriture centrée sur l’identité de Steven, plus discrète dans les comics que celle de Marc Spector.

En effet le réalisateur égyptien explique qu’il a même dû se battre pour une scène particulière dans le premier épisode de la série : celle où Steven, pourtant vegan, commande un steak quand il se rend compte qu’il a manqué son rendez-vous avec sa collègue, après avoir perdu deux jours de sa vie dans un black-out.

Diab a expliqué que cette scène du premier épisode de Moon Knight était très importante afin de donner plus de profondeur à ce que peut engendrer ce type de maladie mentale : « je me souviens m’être battu pour cette scène. Cette scène a été écrite à l’origine par Sarah (Goher, co-productrice de la série) et moi-même, et je savais que je ne me connecterai jamais avec Steven aussi bien, sans cette scène. »

« C’est le moment où les spectateurs vont – alors que nous sommes qu’au premier épisode – tomber amoureux du personnage » selon Mohamed Diab.

« Pour moi il fallait vraiment une séquence pour expliquer ce que peut être un trouble de l’identité, que cela ne se résume pas juste à des black-outs et que la vie reprend juste après. Non, non, non… Cette maladie détruit sa vie, notamment sa vie amoureuse. »

« Il ne peut malheureusement pas avoir une amoureuse, ou une relation normale avec qui que ce soit à cause de ce qu’il traverse. Cette scène est une pure scène de comédie noire, mais c’est le moment qui permet au spectateur de s’attacher à Steven » termine le réalisateur.

Il est clair qu’au-delà de présenter un super-héros atypique inspirée de la mythologie issu de la civilisation égyptienne, Moon Knight propose une peinture atypique mais néanmoins touchante de ce qu’une maladie mentale peut générer comme handicap, notamment social.

Moon Knight est disponible sur Disney+, avec chaque mercredi un nouvel épisode mis en ligne.

Source : Digital Spy / Crédit photos : ©Disney/Marvel