The Falcon and the Winter Soldier : Bagarre avec U.S. Agent et Bucky (Vidéo de tournage)

Découvrez une vidéo de tournage de la série The Falcon and the Winter Soldier avec U.S. Agent et Bucky.

Alors que la production de The Falcon and the Winter Soldier se poursuit, de nouvelles vidéos dans les coulisses de la série MCU très attendue de Disney +, sont arrivées en ligne via Twitter.

La vidéo, ci-dessous, nous donne un aperçu de l’une des nombreuses scènes d’action de la série, mettant en vedette John Walker alias US Agent (Wyatt Russell) et Winter Soldier (Sebastian Stan). Notez qu’à un moment donné, Walker devient l’héritier de Captain America.

🚨 Alerta de spoiler! E vamos de quebra-pau: um novo vídeo do set de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ mostra o Agente Americano lutando contra um grupo de homens, enquanto Bucky libera algumas pessoas de um furgão policial. (via https://t.co/QeauYV4y3B) pic.twitter.com/LxJmJ1ptut — Marvel News (@BRMarvelNews) March 2, 2020

Les membres de la distribution comprennent Wyatt Russell dans le rôle de John Walker, héritier de Captain America, et Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Carl Lumbly et Noah Mills dans des rôles non divulgués.

La série se déroule après les événements d’Avengers: Endgame où Steve Rogers (Chris Evans) a officiellement donné le bouclier de Captain America à Sam (Anthony Mackie). Bucky et Sam se retrouveront dans une aventure mondiale mettant leurs compétences à l’épreuve.

The Falcon and The Winter Soldier a été créée par Malcolm Spellman (Empire) et est réalisér par Kari Skogland (The Handmaid’s Tale). La série arrive au mois d’août sur Disney+.

Source : Comic Book Movie / Crédit ©Marvel