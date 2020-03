Doctor Who saison 12 : Bradley Walsh et Tosin Cole seraient sur le départ

Bradley Walsh et Tosin Cole alias Graham et Ryan quitteraient Doctor Who après l’épisode spécial des fêtes de fin d’année.

Alors que la saison 12 de Doctor Who vient de se terminer, Graham et son petit-fils Ryan seraient sur le départ. Selon la presse britannique, après deux saisons, les deux acteurs auraient décidé de quitter Doctor Who. Ils quitteraient la série après l’épisode spécial de fin d’année qui a été annoncé hier.

Selon The Mirror, Mandip Gill (Yaz) resterait auprès du Docteur mais après Revolution of the Daleks, Bradley Walsh et Tosin Cole diront au revoir au TARDIS. Cependant, on ne sait pas dans quelles conditions ils partiront. S’en sortiront t-ils vivants ou seront-ils exterminé par des Daleks ? Ça reste à voir.

Pour le moment, l’information n’a pas été confirmée par la BBC, il faut donc la prendre avec des pincettes.

Bradley Walsh est un homme très occupé à la télévision anglaise. Il présente l’émission The Chase, il a une émission de voyage avec son fils et il vient apparemment de signer pour la co-présentation d’une autre émission de télé nommée Take Off. Son emploi du temps est donc très chargé et Doctor Who est une série très éprouvante à filmer pour l’acteur de 59 ans.

« Ce n’est pas un boulot facile. C’est difficile et implacable, » a confié l’acteur à propos de la série. « Mais nous nous amusons beaucoup à le faire et le produit final n’est qu’extraordinaire. »

Quant à Tosin Cole, il a décroché un rôle dans 61st Street, une nouvelle série américaine produite par Michael B. Jordan. Il jouera Moses Johnson, un jeune athlète pris dans un système judiciaire américain corrompu.

Clairement, leurs autres engagements les obligent à reconsidérer leur présence dans Doctor Who. Leur emploi du temps ne leur permettra probablement pas de revenir pour la saison prochaine.

Source : Metro UK et The Mirror / Crédit ©BBC