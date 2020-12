The Mandalorian saison 2 : L’action ne se passe peut-être pas après Star Wars Rebels

L’action de la saison 2 de The Mandalorian ne se passe peut-être pas après le final de Star Wars Rebels. Et apparition prochaine de Boba Fett ?

La semaine dernière les fans de The Mandalorian ont enfin pu voir Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en chair et en os dans le chapitre 13 de la série. Certains fans ont supposé que l’épisode se déroulait après les événements de Star Wars Rebels, mais ce n’est pas forcément le cas.

Dave Filoni a révélé que l’épisode ne se déroule pas nécessairement après le final de la série Star Wars Rebels. Dans cet épisode, Ahsoka rencontre l’Enfant et on découvre qu’il s’appelle en réalité Grogu. Mando espérait qu’elle le prenne sous son aile pour l’entrainer mais elle refuse parce qu’il est trop attaché à Mando et qu’il a accumulé beaucoup de colère en lui. Elle a peur que cela le fasse basculer du côté obscur de la Force comme un certain Anakin.

La dernière fois que nous avons vu Ahsoka, chronologiquement parlant dans l’histoire, c’était dans l’épilogue du final de Star Wars Rebels. Elle partait avec Sabine Wren à la recherche d’Ezra, qui s’était envolé dans l’espace avec Thrawn vers un endroit inconnu dans l’immensité de l’espace. Cette scène a eu lieu après les événements du Retour du Jedi, tout comme The Mandalorian. Dave Filoni, dans une récente interview, a averti que les fans ne devraient pas faire d’hypothèses sur la chronologie.

« Ce n’est pas nécessairement chronologique. […] Les gens veulent aller de façon linéaire, mais comme je l’ai appris en tant qu’enfant, rien dans Star Wars ne fonctionne vraiment de manière linéaire, » dit-il à Vanity Fair.

« Vous faites les [épisodes] quatre, cinq et six puis un, deux et trois. Donc, dans la veine de cet historique, quand vous regardez l’épilogue de Rebels, vous ne savez pas vraiment combien de temps s’est écoulé. Donc, il est possible que l’histoire que je raconte dans The Mandalorian ait lieu avant cela. Possible. Je dis que c’est possible. »

Il ne donne pas de réponse définitive mais laisse entendre qu’il y a une chance que les événements du final de Rebels se déroulent après ce que les fans ont vu dans The Mandalorian. Cela signifie que ce qui se passe dans la série live-action ca mener à la recherche d’Ezra et Thrawn. Il est aussi possible que Thrawn fasse une apparition dans The Mandalorian.

Dans la suite de la saison, il est possible que Boba Fett fasse enfin une apparition. Le premier épisode de la saison 2 a montré un aperçu d’un personnage sur Tatooïne qui semblait être Boba Fett et nous avons vu son armure portée par Cobb Vanth. Aujourd’hui, on apprend que le vaisseau Slave I pourrait apparaitre. C’est un appareil qui appartenait à Jango Fett et apparemment, il a été recréé pour la série. Les fans devraient donc le voir bientôt et on s’imagine que Boba sera peut-être aux commandes de l’appareil. Mais ce n’est que spéculation.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : Variety et Reddit / Crédit ©Disney+