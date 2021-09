The Walking Dead World Beyond saison 2 : Connexion importante avec Rick Grimes (trailer)

Un crossover dans la saison 2 de The Walking Dead World Beyond aura de grandes implications pour Rick Grimes.

Depuis le départ d’Andrew Lincoln de The Walking Dead, les fans attendent avec impatience les films qui expliqueront ce qui est arrivé à Rick Grimes, puisqu’on sait qu’il n’est pas mort. Il a été transporté dans un hélicoptère portant le symbole aux trois anneaux, avec Jadis/Anne (Pollyanna McIntoch).

C’était dans la saison 9 et les fans vont enfin obtenir une réponse, ou du moins quelques indices assez importants, lorsque le spin-off de Walking Dead, World Beyond reviendra pour la saison 2 en octobre. Rick ne sera pas présent mais un personnage qui lui est lié le sera.

Dans l’un des plus grands crossovers entre The Walking Dead et sa série dérivée, Pollyanna McIntosh reprendra son rôle de Jadis pour World Beyond. Le personnage a été révélé dans la dernière bande-annonce des prochains épisodes.

« Je sais que la République civique est la dernière lumière du monde. Mon but est de créer une nouvelle ère sur cette planète », dit-elle dans la séquence à la fin de la vidéo, qui la voit arborer des cheveux plus courts et un uniforme CRM noir.

Les films Walking Dead avec Rick sont toujours prévus mais la pandémie les a retardés. La présence de Jadis est clairement le plus gros indice quant à ce qui est arrivé à Rick.

« Nous sommes ravis de retrouver la formidable Pollyanna McIntosh dans le rôle de Jadis, et nous sommes ravis que les téléspectateurs voient comment elle entre en collision avec les personnages de cette partie de l’Univers », a déclaré le producteur exécutif Scott M. Gimple dans un communiqué.

« Dans notre histoire, des années ont passé, nous aurons des indices sur ce qui s’est passé avec ce voyage en hélicoptère fatidique et apprendrons que Jadis a de nouveaux alliés et alliances; elle est un élément important de la connexion entre le CRM et la mythologie des Trois Cercles que l’on voit tout au long des trois séries . Nous avons hâte de tout partager avec les fans de la TWDU. »

LA seconde et dernière saison de The Walking Dead World Beyond démarre le 3 octobre prochain sur AMC et sera disponible dès le lendemain sur Prime Vidéo en France.

The Walking Dead World Beyond saison 2 – Trailer