Venom The Last Dance : Premier trailer pour le dernier volet

Première bande-annonce pour le dernier volet de la saga Venom, Venom The Last Dance.

Sony Pictures a publié la première bande-annonce de Venom : The Last Dance, même si Eddie Brock de Tom Hardy s’habitue encore un peu à partager l’espace libre avec un symbiote extraterrestre.

Dans le trailer, Brock apparemment réticent est coincé par plusieurs méchants et n’a d’autre choix que de laisser couler le Venom, même s’il est un peu rouillé dans ce domaine. S’en suit une poursuite ou Eddie et Venom sont en fuite.

Venom : The Last Dance est présenté comme le dernier volet de Hardy en tant qu’anti-héros Marvel, un rôle qu’il a joué pour la dernière fois dans Venom : Let There Be Carnage (2021).

Dans Venom : The Last Dance, Tom Hardy revient dans le rôle de Venom, l’un des personnages les plus grands et les plus complexes de Marvel, pour le dernier film de la trilogie. Comme le montre la bande-annonce, Eddie et Venom sont en fuite. Pourchassés par leurs deux mondes et alors que le filet se rapproche, le duo est contraint de prendre une décision dévastatrice qui mettra fin à la dernière danse de Venom et Eddie.

Venom : The Last Dance met en vedette Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach et Stephen Graham. Le film est réalisé par Kelly Marcel à partir d’un scénario qu’elle a écrit, basé sur une histoire de Hardy et Marcel. Le film est produit par Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy et Hutch Parker.

Venom : The Last Dance sort en salles le 30 octobre 2024.

Venom : The Last Dance – Bande-annonce officielle VF

Venom : The Last Dance – Bande-annonce officielle VOST