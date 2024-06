Superman : La ferme des Kent se révèle (photos de tournage)

De nouvelles photos du tournage de Superman dévoilent la ferme des Kent et James Gunn partage une photo avec les acteurs.

De nouvelles photos du tournage de Superman donnent un premier aperçu d’un lieu emblématique de la mythologie de Man of Steel au sein de l’univers DC. Le film Superman est actuellement en cours de tournage principal et le film lui-même est à presque un an de sa sortie en salles.

Grâce à DCU_Updates sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), un premier aperçu de la ferme des Kent dans le film réalisé par James Gunn a été dévoilé, avec une maison rouge, jaune et noire formant le décor.

Sous le titre de travail « Genesis », le tournage à la ferme aura lieu le 6 juin ; une liste de casting centrale indique « BESOIN DE bébés de 6 mois, de garçons de 3 ans et de garçons de 6 ans », suggérant que des flashbacks avec un jeune Clark Kent pourraient être tournés la semaine prochaine. Reste à savoir quels acteurs du casting du film Superman seront présents pour le tournage.

Bien que Gunn ait déclaré à plusieurs reprises que Superman ne serait pas une histoire d’origine pour le personnage emblématique de DC, des flashbacks pourraient toujours être présentés tout au long du film. Si ce décor est effectivement utilisé pour des flashbacks à la ferme de Kent, le film décrira probablement certains moments clés de l’éducation de Clark alors qu’il grandissait à Smallville. Pour l’instant, le temps nous dira dans quelle mesure ce lieu sera utilisé dans l’histoire de Gunn.

Sur Instagram, Gunn a partagé une photo avec une partie du casting, notamment Nathan Fillion qui incarnera Guy Gardner/Green Lantern et Skyler Gisondo qui assumera le rôle de Jimmy Olsen. « J’étais sur le tournage de #Superman avec certaines de mes personnes préférées », a écrit Gunn en légende de la photo.

Gunn a récemment confirmé sur son Instagram que le tournage du projet était à un peu plus de la moitié terminé.

View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu. Pruitt Taylor et Neva Howell incarneront Jonathan Kent et Martha Kent, les parents adoptifs de Clark.

Superman est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Actuellement en pleine production à Atlanta, le nouveau est prévu pour une sortie dans les salles le 11 juillet 2025 en France.

Source : DCU_Updates, James Gunn / Crédit ©DR/DC/James Gunn