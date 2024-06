Deadpool & Wolverine : Dur d’être Wolverine à 55 ans selon Hugh Jackman

Hugh Jackman parle de la difficulté à jouer Wolverine à plus de 50 ans dans Deadpool & Wolverine.

Hugh Jackman commence à sentir le poids de l‘âge sur son corps et c’est l’une des raisons pour laquelle il a failli refuser de revenir pour Deadpool & Wolverine. Cependant, la tentation état trop grande et il fut heureux de voir qu’il pouvait encore tenir le coup.

«Quand j’y suis revenu, c’était vraiment amusant et j’étais ravi. Mon corps était un peu douloureux au début, mais j’étais ravi que mon corps réagisse encore. Et j’ai réalisé à quel point c’est bon pour votre cerveau. Mais le plus difficile… la nourriture », dit Jackman.

Il explique qu’il a toujours eu du mal à prendre du volume. « Je dois beaucoup manger », poursuit-il. « Pour moi, pour ma morphologie, je suis naturellement maigre. Pour prendre du poids, c’est le plus difficile. C’est ce qui me dérange. »

S’adressant à People avec Jackman, Ryan Reynolds a déclaré qu’il « ne pouvait pas croire » l’effort physique qu’il avait vu de Jackman. Il partage son admiration pour son camarade de jeu.

« Juste l’acharnement avec lequel tu t’es consacré aux cascades, à la chorégraphie. C’était la première fois que je voyais à quel point une formation en chant et en danse est inestimable lorsqu’on tourne un film d’action », a-t-il déclaré. « Tu atteins tes marques dans ces scènes de combat avec une rapidité et une confiance comme je n’en ai jamais vu. Peu m’importe si tu es 25, 35, 45 ou 55 ans. C’était comme un éclair. »

« Te voir faire ce qui ressemblait à des cascades cliniques était l’une des choses les plus impressionnantes que j’ai jamais vues de ma vie », a ajouté Reynolds.

Reynolds et Jackman feront leurs débuts dans le MCU dans Deadpool & Wolverine, après avoir déjà interprété leurs célèbres personnages à l’époque de la 20th Century Fox, Reynolds jouant Wade Wilson dans les deux volets précédents de Deadpool et Jackman dans la série de films X-Men.

En plus de Reynolds et Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), Stefan Kapičić (Colossus) et Matthew Macfadyen.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024.

