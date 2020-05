Legends of Tomorrow saison 5 : Les twists de l’épisode 14 mènent vers un final émotionnel (spoilers et promo)

L’avant dernier épisode de la saison 5 de Legends of Tomorrow offre des twists qui mèneront à un final émotionnel. Spoilers et promo.

Comme à son habitude, la série Legends of Tomorrow ne déçoit pas avec ses épisodes complètement dingues. Cette semaine, dans le but de sauver les légendes, Charlie alias Clotho, a passé un deal avec ses sœurs démoniaques. Alors que le monde à complètement changé et est devenu totalitaire, les Légendes (dont certaines ont été ressuscitées) se retrouvent coincés dans des séries télé et ne se souviennent pas de qui ils sont.

On trouve ainsi une sitcom à la Friends nommée Ultimate Buds, une parodie de Star Trek intitulée Star Trip et Highcastle Abbey qui rappelle fortement Downton Abbey. C’est très étrange, c’est over-the-top mais c’est très Legends of Tomorrow parce que même dans leur délire, ils font avancer l’histoire.

Bloqués dans la télé

Alors que Nate, Behrad et Zari 2.0 étaient bloqués dans la sitcom, la Zari originale a réussi à s’échapper du totem et s’empare du corps de Zari 2.0. Elle remarque immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond et réalise qu’ils sont coincés dans un monde fictif.

Puis on passe à « Highcastle Abbey » avec Constantine en Majordome et Astra en aristocrate qui se trouve avec sa mère comme elle l’a toujours voulu. Pour finir, Sara et Eva se trouvent dans un faux Star Trek hilarant où elles sont les co-capitaines d’un vaisseau comme elles le sont dans le Waverider. Clairement, les différents groupes sont bien répartis mais ils comprennent que quelque chose ne va pas. Quant à Mick, il joue un méchant dans le faux Star Trek.

Pendant ce temps, Mona – qui est de retour – et Gary regardent ces séries et réalisent aussi qu’ils se passe quelque chose d’anormal. Ils décident d’entrer par effraction dans les studios de la production et changer les scripts pour redonner leurs souvenirs aux Légendes mais Charlie fait tout pour que ça n’arrive pas parce que si ses sœurs le découvrent elles les tueront.

A la fin, tout le monde recouvrent la mémoire et se rebellent pour reprendre le cours de leur vie et affronter les Fates. Charlie tente de les faire changer d’avis et pour ça, elle sépare même les deux Zari en deux entités distinctes et tout le monde se souvient des deux versions. On retrouve ainsi la Zari originale, qui nous avez bien manqué, en plus de la nouvelle version. En quittant le studio des séries, les Légendes prennent le risque de se faire tuer par les Fates. Charlie ne peut plus les protéger…

Un final émotionnel

Marc Guggenheim, le producteur exécutif de l’Arrowverse a fait ses débuts de réalisateur avec cet épisode et il s’est confié sur ce qui attend les fans dans le final, notamment avec le duo de frère et sœur, Behrad et Zari. La grande question est de savoir s’il est possible de voir Behrad et Zari 1.0 coexister dans la même timeline.

« La grande chose que cette saison a mise en place est l’idée que Behrad et Zari 1.0 ne peuvent pas coexister. Et à la fin de cet épisode, nous voyons que nous avons non seulement Behrad mais aussi Zari 1.0 et 2.0, » confie Guggenheim.

« Je pense que l’un des grands cliffhangers que [l’épisode] 14 laisse conduire à [l’épisode] 15 est : comment tout cela va-t-il se résoudre, surtout à la lumière des règles qui ont été établies au cours de la saison dernière ? »

Puis il ajoute : « Sans gâcher le final, je dirai que cela arrive à un endroit très émotionnel, et un endroit qui, franchement, est vraiment mérité par tous les personnages, 1.0, 2.0 et Behrad, et toutes les épreuves et les tribulations qu’ils ont traversés. À vrai dire, cela mène à l’un des moments les plus émouvants de la série. »

Est-ce que cela signifie que l’un des personnages va devoir mourir parce que Zari 1.0 n’est pas censée exister si Behrad est en vie ? Est-ce que deux Zari peuvent-elles coexister dans une même timeline ? On attend de voir comment cette affaire va se résoudre.

La semaine prochaine, dans le dernier épisode, toujours contrôlées par les Fates, les Légendes se retrouvent dans un monde à la 1984, et découvrent rapidement que les choses ne sont pas comme elles le pensaient. Les légendes doivent convaincre les civils de leur faire confiance et de défendre leur droit de choisir, mais les Fates ne leur facilitent pas la tâche en ressuscitant les Encores une fois de plus.

Legends of Tomorrow saison 5 – Promo finale