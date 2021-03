The Flash saison 7 : Un sacrifice dans le season premiere (Spoilers)

Critique du premier épisode de la saison 7 de The Flash qui continue les événements de la fin de la saison 6. Spoilers.

The Flash est enfin de retour sur la CW. Dix mois après la fin de la saison 6 avortée, la série revient et reprend quasiment là où les choses se sont arrêtées en mai 2020. A cause de la pandémie de COVID-19, la série n’a pas pu terminer sa saison correctement, il faut donc conclure l’histoire de la saison 6 avant de pouvoir enfin entrer dans un nouvel arc narratif. Une bonne partie de cet épisode à été filmée avant que la production ne s’arrête en mars 2020, il n’y donc pas nécessairement une sensation de renouveau.

La saison 6 s’est arrêtée alors qu’Eva McCulloch a piégé Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss) en la faisant passer pour la tueuse de son mari. Elle est donc en fuite avec Ralph. De plus, Iris était toujours dans le monde des Miroirs et commençait sérieusement à perdre la tête. De son côté, Barry (Grant Gustin) n’a presque plus de vitesse et la Team Flash (réduite) est sous pression pour trouver une solution et alimenter la Speed Force artificielle.

La fin des Wells ?

La solution pour que Barry retrouve sa vitesse est entre les mains de Nash Wells (Tom Cavanagh). Ce dernier devait sacrifier sa vie pour que Barry puisse retrouver sa vitesse. Team Flash avait besoin d’une source d’énergie pour leur Speed Force artificielle et la meilleure option qu’ils avaient était les particules « multiverselles »qui se trouvent dans le corps de Nash, grâce aux nombreux Wells vivant dans son cerveau.

Hélas, ces particules étaient instables et avaient besoin d’un conduit organique (lire: humain) pour foncrtioner avec la Speed Force artificielle, ce qui signifie que Nash devait mourir pour que Barry puisse, courir à nouveau. Et cela a fonctionné. Nash s’est désintégré et la Speed Force est désormais en marche. Cela aura tout de même couté la vie à Nash, le dernier survivant des Wells. Cette mort est déchirante et elle va forcer Barry a faire tout ce qu’il peut pour honorer les Wells.

Mais est-ce vraiment la fin des Wells ? La Team Flash devra-t-elle faire sans un Wells à leur côté ? Si ce sacrifice semble définitif, le showrunner Eric Wallace a confirmé que Tom Cavanagh est toujours dans la série et qu’il avait encore « beaucoup à faire ». De plus si tout le monde pense que le multiverse n’existe plus, ce n’est pas tout à fait le cas puisque la fin de Crisis on Infinite Earths a montré que les autres Terres étaient encore bien là. On ne sait pas sous quelle forme on retrouvera Tom Cavanaugh, mais il reste partie intégrante de la série. Thawne sera t-il de retour ?

Dans la lignée de la saison 6

Ce premier épisode ne donne pas l’impression d’être un season premiere parce qu’il était sensé être le vingtième épisode de la saison 6 et ça se sent. En soit, ce n’est pas un mauvais épisode parce qu’il se passe des choses, mais c’est assez décevant, il manque clairement d’enjeux. On sait qu’Iris va finir par sortir du miroir et on sait que la Team sera à nouveau réuni à un moment donné, mais pour le moment, on reste dans la continuité de la saison précédente.

Il est temps que cette affaire d’Eva (qui a réalisé que la vraie Eva était morte et qu’elle n‘était qu’une réplique du miroir) se termine pour passer à autre chose. On attend le retour de Cisco qui est parti à Atlantis et Caitlin qui est chez sa mère. Evidemment, Ralph n’était pas là puisque l’acteur Hartley Swyer s’est fait renvoyer de la série. Barry était donc entouré de Chester (Brandon McKnight) et Allegra (Kayla Compton) qui l’ont aidé avec la speed force et qui ont fait un bon boulot.

Dans son ensemble c’est un épisode dans la lignée de la saison . Même s’il est triste à cause du sacrifice de Nash, il y a aussi des moments amusants, notamment quand les Wells possèdent momentanément Barry. Grant Gustin a ainsi eu l’opportunité de s’amuser un peu en imitant les différentes versions de Wells comme Harry, Sherloque et H.R. Cela fait longtemps que l’on n’a pas vu Gustin s’amuser comme ça, probablement depuis le crossover Elseworlds quand il était dans la peau d’Oliver.

