Doctor Who saison 12 : La Team TARDIS affronte ses peurs (Promo épisode 7)

Découvrez la promo pour l’épisode 7 de la saison 12 de Doctor Who, intitulé Can you hear me?

La saison 12 de Doctor Who se rapproche de la fin. Il ne reste plus que deux épisodes avant le final en deux parties. La semaine prochaine, la BBC diffusera l’épisode 7 intitulé Can you hear me?

Dans cet épisode, le Docteur et ses amis répondront à des appels à l’aide. De la Syrie antique à Sheffield dans le présent et dans les déserts de l’espace, quelque chose traque le docteur et ses amis.

Dans cet épisode, alors que Graham, Yaz et Ryan rentrent chez eux pour voir leurs amis et leur famille, ils se trouvent hantés par des expériences très différentes. Qui est le personnage qui appelle au-delà des étoiles pour demander de l’aide et pourquoi ? Et qui sont les redoutables Chagaskas terrorisant Alep en 1380 ?

Pour trouver les réponses, la Team TARDIS doit se lancer dans une mission qui les oblige à affronter leurs peurs les plus sombres.

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC.

Doctor Who saison 12 – Promo épisode 7