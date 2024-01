Thunderbolts : Steven Yeun quitte le film Marvel

Steven Yeun, qui devait jouer Sentry dans Thunderbolts, quitte le film Marvel.

Le film Thunderbolts subit un changement de casting majeur. Steven Yeun, qui avait été casté dans un rôle important, quitte l’univers cinématographique Marvel, selon The Hollywood Reporter.

L’ancien acteur de The Walking Dead aurait joué Sentry, l’un des personnages les plus puissants de Marvel Comics. Sentry étant essentiellement la réponse du MCU à Superman et Thunderbolts organisait un défi de taille pour les membres de l’équipe titulaire.

Au moment de la publication de cette histoire, Yeun et Marvel Studios n’ont pas encore fait de déclaration officielle sur son départ.

La plus grande question qui reste sans réponse pour le moment est de savoir si Thunderbolts a l’intention de recaster le rôle de Sentry ou si l’équipe créative remplacera complètement le personnage. Si Sentry est censé être l’antagoniste central de l’équipe Thunderbolts, Marvel Studios va évidemment faire appel à un autre acteur et probablement dès que possible.

Il est bien possible que le départ de Yeun soit dû aux retards de tournage causés par les grèves d’Hollywood en 2023. Seul le temps nous le dira.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue du film, mais dans les comics, l’histoire tourne autour d’un groupe de méchants qui sont envoyés en mission commandée par le gouvernement.

Au casting du film on trouve Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Winter Soldier), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (US Agent), Hannah John-Kamen (Ghost) et Olga Kurylenko (Taskmaster). Ayo Edebiri a également rejoint l’ensemble dans un rôle non divulgué.

Jake Schreier est à la réalisation du film Marvel. Le scénariste de Black Widow, Eric Pearson, est à l’écriture, avec le président de Marvel Studios, Kevin Feige, à la production.

Source : THR / Crédit ©DR