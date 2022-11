The Witcher : La raison du départ d’Henry Cavill aurait été révélée

Une simple raison sur le départ d’Henry Cavill de la série The Witcher aurait été révélée.

A la fin de la semaine dernière, les fans de The Witcher ont été surpris par la nouvelle du départ d’Henry Cavill de la série et qu’il sera remplacé par Liam Hemsworth. Cette nouvelle est arrivée peu de temps après l’annonce qu’il reprendrait sa cape de Superman. S’il est facile de faire le rapprochement entre les deux informations, il semble que son retour chez DC n’est pas tout à fait la raison pour laquelle il a décidé de partir.

Quelques jours après cette nouvelle, un article de Deadline donne une raison assez simple pour ce départ qui n’était pas attendu par les fans. Citant des sources anonymes proches de l’histoire, Cavill aurait estimé qu’il était temps de quitter la série après avoir précédemment signé un accord à court terme avec Netflix pour sa production. Son contrat arriverait donc simplement à son terme et il ne l’a pas renouvelé.

En plus de cela, il est à noter que la série avait un calendrier de production très exigeant nécessitant des voyages à l’étranger. Bien sûr, rien de tout cela n’a été commenté ou confirmé par Cavill ou Netflix. Au moment de l’annonce, Cavill n’a pas donné de raison de sa décision de quitter la série, mais a plutôt profité du moment pour souhaiter bonne chance à son successeur.

« Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4 », a déclaré Cavill dans un communiqué au moment de l’annonce. « À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du White Wolf. (…) Je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur ce le plus fascinant et le plus nuancé des hommes. Liam, mon cher, ce personnage a une profondeur si merveilleuse pour lui, amuse-toi à découvrir et à voir ce que tu peux y trouver. »

Evidemment, la raison donnée est à prendre avec des pincettes, aucun des personnes n’a confirmé cette information.

En attendant de voir Liam Hemsworth dans le rôle principal, Henry Cavill incarnera le personnage une dernière fois dans la saison 3 de The Witcher qui sortira l’été prochain sur Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix