The Mandalorian saison 2 : Enfin une date de diffusion en octobre !

The Mandalorian a enfin une date de diffusion. Si on savait qu’elle serait de retour pour cet automne, il n’y avait pas encore de date précise. La série Star Wars reviendra le 30 octobre pour la suite des aventures du chasseur de primes et de Bébé Yoda. Cela faisait des mois que les fans attendaient cette date, ils sont désormais servis. Plus que 8 semaines à patienter.

La série a terminé la production de la saison 2 quelques jours seulement avant l’arrêt des productions de films et séries dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19. Des mesures uniques ont dû être prises pour mener à bien le processus de post-production. Jon Favreau et son équipe ont travaillé d’arrache-pied tout en maintenant une certaine distanciation sociale.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Seront de retour pour la nouvelle saison : Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Carl Weathers et Gina Carano. En outre, plusieurs autres acteurs auraient été choisis dans des rôles clés, bien que Disney ne les ait pas confirmés – comme Rosario Dawson dans le rôle de Ahsoka Tano, Temuera Morrison, qui a joué Jango Fett dans les préquelles, aurait signé incarner Boba Fett.

Il y aurait aussi Michael Biehn (The Terminator), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) et Timothy Olyphant (Justified) à bord. Et bien sûr, il y a le retour de Bébé Yoda, un personnage qui est instantanément devenu une sensation pop culture en ligne, dès sa première apparition l’année dernière.

Rendez-vous le 30 octobre sur Disney+ pour la saison 2 de The Mandalorian.

Crédit ©Disney+