Deadpool & Wolverine : Ryan Reynolds sait pourquoi cet Avenger pleurait (spoilers)

Ryan Reynolds sait pourquoi cet Avenger pleurait dans Deadpool & Wolverine. L’Avenger en question lui répond.

Deadpool & Wolverine est un film rempli d’apparitions surprises, y compris celle d’un Avengers original.

***Attention Spoilers***

Ce n’est pas exactement un caméo comme les autres puisqu’il est vu à travers un écran, mais on peut apercevoir Thor (Chris Hemsworth) sur un écran au TVA. Il s’agit d’une scène retravaillée de Thor Le Monde des Ténèbres.

Dans un avenir potentiel montré par la Time Variance Authority, Thor est vu de manière inattendue pleurer à cause de la perte de Deadpool, et Reynolds a maintenant abordé ce moment dans un post sur X (anciennement Twitter).

En postant une photo d’un Deadpool ensanglanté le doigt sur ses lèvres en faisant « chut », la star a écrit : « Je sais pourquoi Thor pleurait. Je ne peux pas l’ignorer. #DeadpoolAndWolverine. »

I know why Thor was crying. I can’t unknow it. #DeadpoolAndWolverine pic.twitter.com/ZlzSnMswKG — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 31, 2024

De son côté, Hemsworth a répondu au tweet de Reynolds disant « Je sais aussi garder un secret ». Insinue-t-il qu’il connait la raison des larmes de Thor et ne dira rien, ou demande-t-il à Reynolds de le mettre dans la confidence ?

I can keep secrets too 🤫 https://t.co/dQDDOeMnii — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 2, 2024

Il est bien possible que cette scène soit un easter egg en rapport avec Avengers Secret Wars mais il faudra être patient pour en connaitre le contexte.

Hemsworth n’est pas le seul grand visage de Marvel à apparaître dans le film, Chris Evans faisant également une apparition – cette fois dans le rôle de son ancien personnage des Quatre Fantastiques, Johnny Storm/La Torche Humaine.

Parmi les autres caméos surprises notables figurent Channing Tatum dans le rôle de Gambit, Wesley Snipes dans le rôle de Blade, Jennifer Garner dans le rôle d’Elektra, mais aussi Matthew McConaughey dans le rôle de Cowboypool, Nathan Fillion dans le rôle de Headpool pour n’en nommer que quelques-uns.

On notera aussi que Blake Lively, connue pour son rôle dans Gossip Girl et accessoirement épouse de Ryan Reynolds, incarne Lady Deadpool. C’est bien elle qui se cache derrière le masque et qui dirige la Deadpool Corp.

Deadpool & Wolverine est actuellement dans les salles de cinéma.

