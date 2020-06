Justice League : L’interprète de Cyborg n’aime pas le film de Whedon

Ray Fisher, l’interprète de Cyborg dans Justice League avoue désormais ne pas aimer la version de Joss Whedon.

Ce n’est plus un fantasme ni un secret : Justice League aura son Snyder’s Cut comme il a été réclamé depuis 2017 par les fans de DC et des comics dont le film est adapté.

Un remontage suivant la vision de Zack Snyder qui avait du quitter en cours de route la production du film en faveur de Joss Whedon. Si Whedon est assez acclamé chez Marvel avec son Avengers, côté DC, ce n’est pas le même refrain. Même l’équipe du film a récemment avoué ne pas avoir été enthousiaste à l’idée d’un Justice League sous l’égide de Whedon.

Le dernier en date à exprimer son mécontentement est Ray Fisher, l’interprète de Cyborg dans l’univers DC. Ce dernier à tenu retirer publiquement des propos de soutien à l’égard de Joss Whedon en plein Comic Con, comme le montre ce tweet :

I’d like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement: pic.twitter.com/1ECwwu6TG1 — Ray Fisher (@ray8fisher) June 29, 2020



« J’aimerai prendre le temps de fermement rétracter ces propos » comme l’indique la légende d’une vidéo dans laquelle l’acteur, en réponse à une question lors du Panel dédié au film au Comic Con de San Diego en 2017. Ce dernier indiquait que Whedon était « un mec super, Zack Snyder a choisi la bonne personne pour faire le ménage et finir pour lui. »

Si l’on sait que les acteurs en général font le jeu de la promo à 100 %, même en contradiction avec leur opinion sur le film dont ils font partie, ce dernier à l’époque n’avait déjà pas l’air convaincant dans cette affirmation à l’égard du réalisateur suppléant. Ce qui peut expliquer cette rétractation publique, fait rare.

Beaucoup de langues se sont déliées concernant ce Justice League, décrié par non seulement les fans et autres spectateurs du film, mais désormais par son équipe ainsi que d’autres membres de l’univers DC, qui soutien Snyder encore plus depuis l’annonce d’une sortie du director’s cut sur HBO Max.

Pour ceux qui n’ont malheureusement pas tout suivi de la débâcle Justice League, six mois avant la sortie du film, Snyder a quitté la production de Justice League après avoir subi une tragédie familiale personnelle.

Warner Bros. a embauché par la suite Joss Whedon (The Avengers) pour une réécriture approfondie et des reshoots qui ont considérablement modifié le film. La bande originale de Junkie XL a aussi été changée pour une nouvelle signée Danny Elfman, pour un film qui n’aura pas fait l’unanimité à sa sortie.

Depuis, déçus par la vision de Whedon pour cette première réunion des héros DC au cinéma, les spectateurs et fans réclamaient la sortie de la version imaginée par Snyder à l’origine. HBO Max et Warner ont annoncé récemment qu’ils présenteront en exclusivité le film de Snyder sur le service de streaming en 2021. Pendant plus de deux ans, les fans se sont ralliés et ont créé le #ReleaseTheSnyderCut depuis la sortie de la version cinéma en 2017.

Une sortie qui va couter entre 20 et 30 millions de dollars aux studios Warner pour un nouveau travail en post-production afin que le film soit à l’image de la vision du réalisateur originel.

Crédit photo : ©Warner / DC