Deadpool & Wolverine détrône Joker au box office

Le film Deadpool & Wolverine surpasse Joker en tant que film classé R le plus rentable de tous les temps au box office.

Deadpool et Wolverine viennent de détrôner Joker. En effet, en plus d’être le premier film classé R de Marvel Studios dans le MCU, Deadpool & Wolverine est désormais le film classé R le plus rentable de tous les temps au box-office.

Après 23 jours de projection en salles, le film, mettant en vedette Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans le rôle du duo dysfonctionnel titulaire, a rapporté un total cumulé de 1,086 milliard de dollars dans le monde, dépassant le précédent détenteur du titre Joker à 1,0789 milliard de dollars.

Le film reste jusqu’à présent le deuxième film le plus rentable de l’année, derrière Vice Versa 2, qui a récolté 1,596 milliard de dollars. Mais c’est une bonne nouvelle pour Disney, qui distribue les deux titres.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a profité de cette nouvelle étape franchie pour publier des notes depuis son bureau. « Merci d’avoir fait du premier film classé R des studios Marvel le plus grand de tous les temps », peut-on lire sur la première note au sommet de la pile. « C’est fantastique de voir que le public aime ce film autant que nous avons tous aimé le réaliser. Toutes ces conversations en valaient la peine ! »

En parlant de « ces conversations », sous la lettre se trouve une autre qui pointe toutes les différentes façons interdites de faire allusion à une certaine drogue dans Deadpool & Wolverine.

Bien sûr, il y a une scène dans Deadpool & Wolverine dans laquelle Wade Wilson écoute sa colocataire Blind Al (Leslie Uggams) parcourir toute la liste des surnoms pour la cocaïne, y compris bon nombre de ceux répertoriés ici.

Deadpool & Wolverine est toujours dans les salles de cinéma.

Crédit ©Marvel Studios