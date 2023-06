Superman Legacy : Pierson Fodé serait dans la course pour le rôle

Une rumeur dit que DC aurait les yeux rivés sur Pierson Fodé pour jouer le personnage principal dans le film de James Gunn.

Depuis l’annonce du film Superman Legacy et surtout depuis qu’il a été confirmé que Henry Cavill ne reprendrait pas le rôle de Clark Kent, beaucoup de fans se demandent qui incarnera le personnage sur grand écran. Plusieurs noms ont circulé, mais rien de très concret jusqu’à présent.

Aujourd’hui, le site Variety pense avoir une piste avec un acteur peu connu du grand public mais avec quelques crédits à son nom. Pierson Fodé, connu des fans du soap Amour, Gloire et Beauté (The Bold and The Beautiful en VO ou Top Models dans certains pays francophones), serait en lice pour le rôle très convoité. Il a également joué dans Supergirl, The Man From Toronto, The Real Bros of Simi Valley et It’s Time.

Toujours selon Variety, l’acteur de 31 ans aurait envoyé une vidéo d’essai qui « incluait un montage de séquences montrant son enfance très semblable à celle de Clark Kent dans une ferme de la petite ville de Moses Lake, Washington ». Et apparemment, Gunn aurait « aimé ce qu’il a vu ».

Pour le moment, aucun casting n’a été annoncé pour Superman : Legacy, qui sera le premier film de la phase « Chapiter 1 : Gods and Monsters » du DCU après que le prochain Flash ait réinitialisé la chronologie. Fodé ne figurait pas parmi les noms répertoriés dans un rapport de casting de mai 2023 pour Legacy, qui considérait l’acteur de Pearl David Corenswet comme l’un des meilleurs candidats pour jouer le nouveau Man of Steel du nouveau DCU tandis que la star de X-Men Nicholas Hoult serait le premier choix pour Lex Luthor.

Quant à Lois Lane, la journaliste de renommée mondiale du Daily Planet et amoureuse de longue date de Clark Kent, l’actrice de Sex Education Emma Mackey, la star de La Fabuleuse Mme Maisel Rachel Brosnahan, l’actrice de Bridgerton Phoebe Dynevor et Samara Weaving de Ready or Not étaient toutes annoncées comme choix possibles.

A ce stade, Gunn refuse de confirmer ou de démystifier les noms des acteurs potentiels pour son film. Ce qu’il a annoncé, c’est que la pré-production avait commencé sur Superman Legacy et que le tournage aura lieu en 2024.

On reste donc prudent quant aux noms et rumeurs qui circulent concernant le film, mais avec les castings qui sont clairement en cours, des informations concrètes ne devraient pas tarder à tomber.

Source : Variety / Crédit ©DR